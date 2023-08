Heiligenhaus: Durch Baustelle ist Friedhof nicht erreichbar

Die Bertha-Benz-Allee und die alte Friedhofsallee verlaufen noch nebeneinander in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Zwischen der Bertha-Benz-Allee und der alten Heiligenhauser Friedhofsallee laufen Bauarbeiten. An einem Tag ist auch die Grünannahme gesperrt.

Wer zum Friedhof Werkerwald an der ehemaligen Friedhofsallee, jetzt Bertha-Benz-Allee, oder zur Grünannahmestelle möchte, muss in den nächsten zwei Wochen diese Sperrungen beachten, teilt die Stadt Heiligenhaus mit.

Asphaltierung zwischen Bertha-Benz- und Friedhofsallee in Heiligenhaus

Die Bertha-Benz-Allee schlängelt sich derzeit noch parallel zur Friedhofsallee entlang, doch die marode Strecke gibt es offiziell schon gar nicht mehr und wird es künftig auch nicht mehr geben. Aufgrund von Baumaßnahmen zur Vorbereitung von Asphaltierungsarbeiten auf der Bertha-Benz-Allee kommt es dort am nächsten Donnerstag und Freitag, 24. und 25. August, zu verkehrlichen Einschränkungen – befahrbar ist die Straße jedoch weiterhin.

Friedhof und Grünannahmestelle einen Tag lang nicht erreichbar

Ganz gesperrt wird der Bereich dann eine Woche später am Samstag, 2. September. Das sei nötig für die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten auf der Bertha-Benz-Allee im Bereich der Verbindung zur ehemaligen Friedhofsallee. Aufgrund dessen bleibt auch die Grünannahmestelle der Stadt Heiligenhaus an diesem Tag geschlossen. Ebenso kann der städtische Friedhof Werkerwald an diesem Tag nicht mit dem Fahrzeug angefahren werden. Die Technischen Betriebe der Stadt Heiligenhaus sowie die Friedhofsverwaltung bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.

