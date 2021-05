Heiligenhaus: Drei Verkehrunfallfluchten in wenigen Tagen

Heiligenhaus. Wieder sind in Heiligenhaus Autos beschädigt worden. Und wieder haben sich die Unfallverursacher entfernt, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist es erneut zu Verkehrsunfallfluchten in Heiligenhaus gekommen. Bereits am Mittwoch, 28. April, wurde ein an der Goethestraße 6 geparkter schwarzer VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Halterin stellte den Schaden fest, nachdem sie ihr Fahrzeug dort zwischen 14 und 14.30 Uhr abgestellt hatte.

Spuren an einem Unfallfahrzeug werden vermessen und näher bestimmt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Schaden auf Supermarkt-Parkplatz

In der Zeit zwischen Donnerstag, 29. April, 15 Uhr, und Freitag, 30. April, 14.45 Uhr, wurde ein grauer Opel Vectra beschädigt, der auf einem Parkplatz vor den Mehrfamilienhäusern an der Harzstraße 5 geparkt worden war. Das Fahrzeug weist Lackkratzer am Radkasten und an einer Vordertür auf. Ebenfalls am vergangenen Donnerstag - zwischen 12.30 und 13.10 Uhr - hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen auf einem Supermarktparkplatz an der Westfalenstraße (Höhe Hausnummer 24) geparkten roten Renault Clio angefahren Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus