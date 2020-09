Heiligenhaus: Drei Containerbrände an Seniorenheim

Am 29. September haben gleich drei Container an der Rheinlandstraße gebrannt.

Heiligenhaus. Am Dienstagabend, 29. September, haben erneut in Heiligenhaus Container gebrannt, diesmal an einer Seniorenanlage an der Rheinlandstraße.

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr Heiligenhaus erneut zu Containerbränden gerufen worden. Gegen 21.30 Uhr waren die Einsatzkräfte über das Feuer an der Rückseite einer Seniorenanlage an der Rheinlandstraße informiert worden. Bei ihrem Eintreffen vor Ort stellten sie fest, dass bereits alle drei dortigen Container in voller Ausdehnung brannten, zudem war bereits ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Dienstfahrzeug in Mitleidenschaft gezogen worden.

Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, konnte das Feuer zügig gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus und leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen, nimmt die Polizei Heiligenhaus unter 02056 / 9312 6150 jederzeit entgegen.