Heiligenhaus: Die Auferstehung eines Kirchenfensters

Das Gemeindezentrum Oberilp gibt es nicht mehr. Ein Teil des Gebäudes jedoch wurde mitgenommen in die Stadtmitte, ins Haus der Kirche: Das Fenster nämlich, das Künstler Yoshio Yoshida für die Gemeinde vor mehr als 30 Jahren gestaltet hatte. Nun soll es erweitert werden.

Das Kirchenfenster im Oberilper Gemeindezentrum, dass Yoshio Yoshida 1987 entworfen hat. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Unterschiedliche Betrachtungsweisen

Seit 1987 schmückte das Kirchenfenster, in dem die Verse „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“ aus dem Johannesevangelium umgesetzt wurden, den Kirchraum. „Es hat mich oft inspiriert und es war immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich Menschen es betrachtet haben und was sie darin erkennen konnten“, erinnert sich Pfarrerin Kirsten Düsterhöft gerne zurück.

Fenster nun im Haus der Kirche

Nun hängt das Fenster beleuchtet im großen Saal des „Haus der Kirche“ – aber damit beginnt erst ein neues Kapitel dieses Kunstwerks. Denn: Schräg und über Eck fügte sich das Fenster in der Ilp in eine Gaube ein, nun ist es flach zusammengefügt - dadurch ist eine Lücke im Motiv entstanden, die rote, durchgängige Linie wurde unterbrochen. „Das ist sehr, sehr spannend für mich, es ist interessant, wie es jetzt aussieht“, nimmt Künstler Yoshida die Neuerung interessiert in Augenschein. Die Farben haben sich verändert, das Blau ist dunkler geworden, weil kein direktes Sonnenlicht mehr durch das Glas fällt.

Ein zweiter Anfang

Die entstandene Lücke aber will der Künstler nun wieder füllen: „Bisher war das Thema der Anfang der Welt, jetzt kommt ein zweiter Anfang hinzu, die Auferstehung“, erklärt der in Japan geborene Heiligenhauser seine Ideen – eine einfache Fortsetzung des Themas erschiene ihm zu langweilig. Seit einem Jahr beschäftigt sich Yoshida mit dem Teil des Kunstwerks, das noch werden soll und sieht zudem eine Parallele zu Heiligenhaus, wo auch die Oberilper Gemeinde in der Alten Kirche ein zweites Mal anfängt.

Es geht um Auferstehung

„Kein gekreuzigter Christus wird zu sehen sein, sondern die Bedeutung der Auferstehung in Form und Farbe“, erläutert er seine Pläne. Sechs Entwürfe gibt es bisher, Ideen hatte Künstler Yoshida für sein „wichtigstes Thema“ sofort und arbeitet sie nun aus. „Dieses Werk hat eine große Bedeutung für mich, es ist vielleicht meine letzte große Arbeit“, so der 79-Jährige. Ein Lebensbaum ist auf den Skizzen zu sehen, der sich aus einem Kreuz entwickelt hat.

Ergänzende Kunst in Öl

Im Gegensatz zum Fenster, das aus Glas ist, soll das ergänzende Stück in Ölmalerei entstehen. „Die Malerei ist fast ohne Grenzen, bei Glas sieht das anders aus“, weiß Yoshio Yoshida, der Ende der 80er Jahre mit Glasermeister Falko Schmidt zusammengearbeitet hatte. „Unbegrenzte Möglichkeiten“ ergeben sich nun für ihn, der wie ein Komponist die Farben finden muss, „die die richtige Bedeutung haben. Das dauert“, sagt Yoshida.

Erste Pinselstriche sind getan

Bei der Arbeit kann er die Bedrohung durch Corona vergessen, „Es geht um die Hoffnung!“, betont er und ist sichtlich erfreut über die neue künstlerische Herausforderung. „Ich lerne etwas, ich entdecke Neues. Das ist interessant.“ Die Platte, auf die er malt, steht bereits in seinem Atelier in Düsseldorf, die ersten Pinselstriche sind getan - doch bis zur Vollendung des Bildes im Bild wird es dauern.