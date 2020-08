Ein Kind in der Kita Nonnenbruch ist positiv auf Corona getestet worden. .

Coronafall Heiligenhaus: Coronafall in der Kita Nonnenbruch

Heiligenhaus. Nun gibt es auch in der Heiligenhauser Kita Nonnenbruch einen ersten Coronafall. Die Gruppe, die das Kind besucht, wurde vorerst geschlossen.

Aufgrund eines auf Corona positiv getesteten Kindes in der Kindertageseinrichtung Nonnenbruch wurde die entsprechende Gruppe ab heute geschlossen. Zwanzig Kinder und die Erzieher der Gruppe befänden sich nun in Quarantäne und würden im Laufe der Woche getestet werden, teilte Ute Müller vom Kita Management der Caritas Kreis Mettmann mit. Der gesamte Ablauf unterliegt dem Gesundheitsamt. Derzeit ist geplant, dass die Gruppe voraussichtlich am 3. September wieder öffnet.