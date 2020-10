Heiligenhaus: Claymore-Trio lädt ein zum Wendehammerkonzert

Heiligenhaus. Claymore, aber zu dritt: Die Formation „Selt, Sauer, Ironhead“ spielt am Wochenende in Heiligenhaus gleich zwei Wendehammerkonzerte.

Die beliebten Wendehammerkonzerte gehen weiter. Am Wochenende sollten Fans von irisch-schottischer Musik ganz besonders aufpassen: Denn dann werden drei Claymore-Mitglieder auftreten.

Konzert zu dritt heißt es am Samstag, 24. Oktober. Die Formation „Selt, Sauer, Ironhead“ wird zunächst am Kirchplatz spielen (16 Uhr) und anschließend in der Sauerbruchstraße (ab 17 Uhr). Präsentiert werden irische und schottische Songs.

Karten gibt es für die kostenlosen Wendehammerkonzerte nicht. Es gelten die gegeneben Regeln der Coronaschutzverordnung. Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Heiligenhaus.