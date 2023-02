Heiligenhaus: Busse fahren am Nelkensamstag eine Umleitung

Die Bushaltestelle am Rathaus wird am Samstag nicht angefahren.

Heiligenhaus. Nicht nur Busse müssen am Samstag eine Umleitung fahren, die Hauptstraße in Heiligenhaus ist für den gesamten Verkehr gesperrt. Es gilt Parkverbot.

Wenn der Zoch kütt, dann müssen die Busse weichen: So auch am kommenden Nelkensamstag, 18. Februar, wenn der Karnevalszug ab 14.11 Uhr durch Heiligenhaus zieht. Das hat Auswirkungen auf den ÖPNV nach Velbert, Ratingen und Essen von Samstag, 18. Februar, 4 Uhr, bis Sonntag, 19. Februar, 3 Uhr. Davon betroffen sind die Buslinien O17, SB19, 770, 771, 772 und 774.

Die Buslinien O17, 770, 771 und 774 fahren in Richtung Höseler Platz ab der Haltestelle „Ehemanshof“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Alte Post“, „Heiligenhaus, Rathaus“ und „Heiligenhaus Kirche“ werden auf die Westfalenstraße in Höhe des Hitzbleckforums verlegt.

Busse fahren eine Umleitung

Der Karnevalsumzug rollt am Samstag ab 14.11 Uhr durch die Heiligenhauser Innenstadt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Busse der SB19 fahren in Richtung Heiligenhaus, Rathaus ab der Haltestelle „Tersteegen Schule“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Heiligenhaus, Rathaus“ wird auf die Westfalenstraße in Höhe des Hitzbleckforums verlegt. Die 772 fährt in Richtung Unterilp ab der Haltestelle „Realschule“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Linderfeldstraße“, „Heiligenhaus, Rathaus“ und „Heiligenhaus Kirche“ werden auf die Westfalenstraße in Höhe des Hitzbleckforums verlegt.

In Richtung Essen fahren die Busse ab der Haltestelle „Mahnmal“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Basildonplatz“ wird an die Haltestelle „In der Blume/Stadtmitte“ der Linie O17 verlegt. Die Haltestelle „Bahnhofstraße“ wird auf die Bahnhofstraße vor die Hausnummern 32 bis 34 verlegt.

Hauptstraße für Verkehr gesperrt – ebenfalls gilt Halteverbot

Komplett aus fällt der Bürgerbus am Karnevalssamstag. Für den Autoverkehr ist die Hauptstraße im Bereich Wülfrather Straße bis Kirchplatz ebenfalls gesperrt; außerdem gilt ein Halteverbot in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Ausfallen wird am Samstag auch der Wochenmarkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus