Heiligenhaus: Bewohner hören Einbrecher in Isenbügel

Die Polizei fahndete am Dienstagabend in Heiligenhaus nach dem oder den Einbrechern – jedoch erfolglos.

Heiligenhaus. Einbrecher dringen in ein Haus in Heiligenhaus-Isenbügel ein, während die Bewohner sich im Obergeschoss befinden.

Schock für die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße In der Lilie in Heiligenhaus-Isenbügel am frühen Dienstagabend, 7. Februar: Gegen 18.30 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Einbrecher durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses befanden.

Da ein Blumentopf bei dem gewaltsamen Einstieg zerbrach, wurde die Geschädigte auf das Tatgeschehen aufmerksam. Der oder die Einbrecher flohen daraufhin unerkannt durch den Garten in unbekannte Richtung.

Unklar, ob der oder die Einbrecher in Heiligenhaus-Isenbügel Beute gemacht haben

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die flüchtigen Einbrecher nicht mehr gestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht verifiziert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

