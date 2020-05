Heiligenhaus: Betrunkener verletzt Frau auf Real-Parkplatz

Heiligenhaus. Ein Auto hat vor Real in Heiligenhaus eine Frau angefahren und ist geflüchtet. Die Polizei stellte den Fahrer – ohne Führerschein und betrunken.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstag (30. April) auf dem Real-Parkplatz eine Frau angefahren und verletzt. Der Mann flüchtete anschließend. Laut Polizeibericht gaben Zeugen an, dass sie gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz beobachteten, wie ein Seat-Fahrer sehr unsicher hin und her rangierte. Er versuchte, rückwärts auszuparken, wobei er immer wieder den Motor laut aufheulen ließ. Dabei erwischte er eine 47-jährige Essenerin an den Beinen, die in der Warteschlange vor dem Imbiss stand. Da die Zeugen das Kennzeichen notiert hatten, erwischte die Polizei den Fahrer, einen 46-jährigen Velberter. Der Mann war stark alkoholisiert und hat zudem keinen gültigen Führerschein. Er musste mit zur Wache Velbert, dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.