Heiligenhaus: Baustelle verschiebt sich wegen Quarantäne

Der Kanal an der Bergischen Straße in Heiligenhaus soll in den nächsten Monaten saniert werden.

Heiligenhaus. Eigentlich sollten die Bauarbeiten an der Bergischen Straße bereits am 12. April beginnen. Doch Mitarbeiter der Baufirma sind erkrankt.

Coronabedingt konnte der vorgesehene Baubeginn der Kanalbauarbeiten Bergische Straße nicht wie geplant am Montag, 12. April, erfolgen und muss verschoben werden. Das teilt der zuständige Fachbereich der Stadt Heiligenhaus nun mit.

Mehrere Mitarbeiter der beauftragten Firma seien erkrankt beziehungsweise befänden sich in Quarantäne. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Kanalbauarbeiten in der letzten April- oder ersten Maiwoche begonnen werden können.

Straße wird viele Wochen gesperrt

Das Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus hat vor, den Kanal in der Bergischen Straße zwischen Mittelstaße und Hülsbecker Straße (zwischen Kreisverkehr und Gesamtschule) in offener Bauweise auf einer Länge von 270 Metern zu erneuern. Die Kanalbauarbeiten beginnen in der Kreuzung Bergische- / Mittelstraße. Für diese Arbeiten sei eine Vollsperrung der Bergische Straße als Wanderbaustelle in Abschnitten von circa 30 Wochen erforderlich.

Die Zufahrten für Krankentransporte und Feuerwehrfahrzeuge bleiben gewährleistet. Die Vollsperrung ist noch nicht aktiviert. Die Bauzeit verlängert sich dadurch nicht, sondern verschiebe sich nur nach hinten. Das Sondervermögen Abwasser bittet für diese besondere Situation um Verständnis.