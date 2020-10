Heiligenhaus: Bauarbeiten am Kreisverkehr fast beendet

Die Baustelle am Kreisverkehr Oberilp/Selbeck an der Höseler Straße in Heiligenhaus neigt sich dem Ende entgegen – viel früher, als geplant.

Gute Nachrichten für Pendler und Bewohner der Ilpen: Die für fünf Wochen angesagte Baustelle rund um den Kreisverkehr Oberilp/Selbeck ist bereits so gut wie beendet. Bald wird auch die Ampel ausgeschaltet.

„Wir liegen deutlich über dem Zeitplan“, hatte der Technische Beigeordnete, Andreas Sauerwein, in der Ratssitzung am Mittwoch auf die Nachfrage des WAHL-Fraktionschefs Stefan Okon verkündet. Mario Rieder vom Fachbereich Straßenbau kennt weitere Details: „Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bauunternehmen Gerguri sieht es so aus, dass die Ampel am Donnerstag noch für bauliche Arbeiten geschaltet sein muss. Die Arbeiten sind aber so weit fortgeschritten, dass die Maßnahme schon bald beendet sein und die Ampel nicht mehr nötig sein wird.“

Einmal muss die Ampel noch geschaltet werden

Doch damit ist die Baustelle noch keine Geschichte. „In der nächsten Wochen folgen die letzten Arbeiten am Asphalt, von daher müssen wir – je nach Wetterlage – noch mal an einem Tag die Ampel schalten“, so Rieder. Auch die Zufahrt in die Oberilp wird dann natürlich wieder möglich sein.