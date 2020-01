Heiligenhaus: Auch der Februar bietet wieder viel Kultur

Moderne und klassische Musik, Kabarett, Kindertheater – und Klänge aus Schottland. Das sind die Zutaten für das Heiligenhauser Kulturprogramm im Februar. Dieses bietet wieder einiges an Veranstaltungen.

Im Club wird Robert Burns musikalisch wieder lebendig

Den Auftakt macht am heutigen Samstag (1. Februar) die „Robert Burns Night“ mit Ian Bruce & Victor Besch im Club an der Hülsbecker Straße 16. Burns gilt als der schottische Nationaldichter, er schrieb vor allem Natur- und Liebeslyrik sowie patriotische Lieder, die auch heute noch in Schottland gesungen werden. Und was darf dann natürlich nicht fehlen? Richtig, der Dudelsack. Klangvolle Kostproben dieses Instruments bietet Victor Besch, begleitet wird er vom Gitarristen und Sänger Ian Bruce. Sie feiern an dem Abend (Beginn: 20 Uhr) auch den Geburtstag von Robert Burns nach, der am 25. Januar 1759 in Alloway geboren wurde. Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro, und an der Abendkasse 17 Euro.

Heiligenhaus Hier sind Karten erhältlich Karten für die Kulturveranstaltungen können im Kulturbüro und im Bürgerbüro (beides im Rathausinnenhof, Hauptstraße 157) sowie im Club an der Hülsbecker Straße 16 gekauft werden. Auch online auf www.neanderticket.de sind Tickets erhältlich. Alle Veranstaltungen sind auch in dem Kulturkalender für das erste Halbjahr der Stadt Heiligenhaus aufgeführt. Dieser liegt aus im Kulturbüro und im Bürgerbüro.

Etwas „verspätet“ im Kalender kommt dann auch das Neujahrskonzert der Meisterklasse in Violine von Prof. Mintcho Mintchev (Folkwang Hochschule) diesen Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr in der Dorfkirche Isenbügel, Isenbügeler Straße 25. Es dokumentiert die Arbeit seiner Klasse und präsentiert eine Auswahl der Solisten des Vorjahres. Diese werden von Marina Kapitanova am Flügel unterstützt. Das Programm soll eine Bandbreite virtuoser Violinliteratur abdecken, die von Werken des Barock bis zur Moderne reicht. Karten sind im Vorverkauf für 12 Euro im Kulturbüro, Hauptstraße 157, sowie in der Dorfkirche (Samstag von 11 bis 13 Uhr) erhältlich.

Singer/Songwriterin Hanne Kah kommt gerade von einer Australien-Tournee

Weiter geht es am Mittwoch, 5. Februar, im Club mit dem Auftritt der Singer/Songwriterin Hanne Kah mit Band. Hierauf freut sich die Leiterin des Kulturbüros der Stadt, Almuth Schildmann-Brack, auch ganz besonders. Denn: „,Hanne Kah ist mir mit ihrer ausnehmend schönen Stimme aufgefallen“, meint sie. Und diese melodische Klangfarbe sei auch schon international bekannt: „Die Band ist gerade von einer Australien-Tournee zurückgekehrt. Auch ist die aktuelle Platte ‘Y’ nun erschienen.“ Stücke davon werden auch bei dem Konzert zu hören sein, das um 20 Uhr beginnt (VVK: 15 Euro, AK: 18 Euro).

Auch die Coverband Big Taste gibt sich wieder die Ehre in Heiligenhaus. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gute alte Bekannte gilt es am Freitag, 7. Februar, zu begrüßen: Dann gastiert ab 20 Uhr wieder die Kettwiger Cover-Rock-Band „Big Taste“ im Club. Die Formation konzentriert sich dabei auf die Musik der 60er bis 80er Jahre, zu denen sie früher selbst auf Partys abgerockt hatte – die Band ist mittlerweile alljährlicher Gast im Club. Tickets gibt es im VVK für 8 Euro, AK 11 Euro.

Auch für die Kleinen wird etwas geboten

Bei „Troll Geschichten“ am Sonntag, 9. Februar, kommen dann die Kleinen auf ihre Kosten: In dem Stück des Theaters Petersilie dreht sich alles um Aki, der eine (Wunder-) Kiste mitgebracht hat. Diese hat er von seinem Uropa geerbt, der darin Socken und Strümpfe hortete. Doch als Aki die Kiste öffnet, entdeckt er noch etwas: einen Troll. . . (15 Uhr im Club, Tickets im VVK: 6/8 Euro, AK: 8/10 Euro).

Ruhigen R & B-Blues bietet dann die Gene Caberra Band aus Berlin am Mittwoch, 12. Februar, ebenfalls im Club. Der Gitarrist Gene Cabrera spielt dabei auch im Studio der Musikshow „The Voice of Germany“. Neben R & B-Blues bekommen die Besucher auch Soul gepaart mit einer ordentlichen Prise Rock’n’Roll sowie Pop zu hören. Das Konzert geht um 20 Uhr los (VVK: 15 Euro, AK: 18 Euro).

Zwei Kabarettistinnen wollen „Suchtpotenzial“ bieten

Buchstäblich Suchtpotenzial wollen dann die beiden Kabarettistinnen Julia Gámez Martin aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm Freitag, 14. Februar, demonstrieren. Und da der Name Programm ist,, nennt sich das Duo auch „Suchtpotenzial“. Scharfzüngig nehmen sie die Gesellschaft aufs Korn mit Fragen wie „Wann wurde aus Sex, Drugs & Rock’n’Roll eigentlich Selfie, Smoothy & Spotify?“ Wer das und vieles mehr wissen möchte, sollte sich um 20 Uhr im Club einfinden (VVK: 18 Euro, AK: 21 Euro).

Abgerundet wird der Februar dann am Samstag, 29. Februar, mit einem Konzert aus der Rock-Me-Reihe im Club. Es gastieren die beiden Bands „Kibbuz“ aus Velbert und „Tin Cabets“ aus dem Ruhrgebiet, Köln und Norddeutschland. So vielfältig wie die Herkunft der Bandmitglieder ist, sind auch die Musikrichtungen: Ab 20 Uhr gibt es eine Mischung aus Soul, Funk, Reggae, Rock, Ska, Garage & Punk und Disco (Beginn: 20 Uhr. VVK: 7 Euro, AK:10 Euro).