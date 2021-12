Heiligenhaus: Anmelden für die Weihnachtsgottesdienste

Wer an Heiligabend am Gottesdienst der evangelischen Kirche teilnehmen möchte, muss sich anmelden – oder kann über Youtube zuschauen.

Heiligenhaus. Wer an den Gottesdiensten der evangelischen Kirche Heiligenhaus zu Weihnachten teilnehmen möchte, muss sich dafür anmelden. Plätze sind begrenzt.

Nachdem bereits die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus um Anmeldungen für die begrenzten Plätze zu den Weihnachtsgottesdiensten bat, zieht nun auch die evangelische Kirche in Heiligenhaus nach: Auch hier sind Anmeldungen für den Besuch am Heiligabend erforderlich.

Die Anmeldungen sind ab sofort unter www.evkheiligenhaus.ekir.de möglich. Zusätzlich können zwei Gottesdienste aus der Alten Kirche live über den Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde mitverfolgt werden: der Familiengottesdienst um 16 Uhr und die Christvesper um 18 Uhr. Den Link dazu gibt es ebenfalls über die Homepage der Gemeinde.

Für den Besuch der Gottesdienste in Heiligenhaus gelten die aktuellen Regeln

Für die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist keine Anmeldung erforderlich. Diese finden statt am 25. Dezember um 7 Uhr in der Alten Kirche mit dem CVJM Posaunenchor und Pfarrerin Birgit Tepe und um 11 Uhr mit Pfarrerin Kirsten Düsterhöft, sowie am 26. Dezember um 11 Uhr mit Pfarrerin Kirsten Pape.

Für alle Gottesdienste gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln. Die entsprechenden Nachweise und der Personalausweis (und ggf. Schülerausweis) sind vorzulegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus