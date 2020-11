Heiligenhaus: An der Höseler Straße geht es wieder rund

Heiligenhaus. Der neu gestaltete Kreisverkehr an der Höseler Straße in Heiligenhaus bietet nun wesentlich mehr Sicherheit, vor allem für Radfahrer.

Der Umbau des Kreisverkehrs an der Einmündung Harzstraße und Rügenstraße hatte vielen Pendlern einige Nerven geraubt: Die Arbeiten verursachten wochenlang Staus bis in die Innenstadt und auf der anderen Seite bis zur Grenze an den Nachbarort. Jetzt aber bietet der größte Kreisverkehr in Heiligenhaus mehr Sicherheit als je zuvor.

Zebrastreifen für die Fußgänger und eine breite, auffällige Spur für die Radfahrer. Michael Krahl, Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde, verweist darauf, dass die anderen Einmündungen entlang der Bundesstraße 227 wie an der Selbecker Straße oder An der Wildenburg ebenfalls für die Radfahrer auffällig rot gekennzeichnet wurden. Mitten drauf prangt das Piktogramm für Radfahrer.

Vertrag mit Straßen NRW

Auf der Kettwiger Straße in Heiligenhaus gilt an der Einmündung der Jakob-Muth-Straße die Vorfahrtsregel "Rechts vor links". Die Straßenmarkierung mit Dreiecken, so genannten "Haifischzähnen", sollen zum Anhalten animieren. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Als der Kreisverkehr im Zuge der Umsetzung des B-Plan 50 (Bebauungsplanung Sondergebiet Nahversorgung Höseler Straße und Wohngebiet Selbeck, Selbecker Straße – Höseler Straße) vor zwölf Jahren angelegt wurde, befand sich der Kreisel noch außerorts. „Da brauchten Kreisverkehre noch keine Zebrastreifen.“ Der Erschließungsträger des neuen Wohngebietes auf dem Acker hatte einen Vertrag mit dem Landesbetrieb Straßen NRW geschlossen und den Bau des Kreisels finanziert, danach hatte der Landesbetrieb den Kreisverkehr in seine Unterhaltung übernommen. Die Stadt Heiligenhaus ordnete jetzt die Markierungen an. „Da war der Landesbetrieb in der Pflicht, das umzusetzen. Der Kreisverkehr ist zwar kein Unfallschwerpunkt, aber wir wollen auch nicht, dass er zu einem wird“, betont Michael Krahl.

Land übernimmt Baukosten

„Wenn wir dafür Zeit haben, machen wir das“, bekam der Heiligenhauser Verwaltungsmitarbeiter zur Antwort. „Das ist verständlich, schließlich kommen zahlreiche Gemeinden mit ähnlichen Forderungen auf den Landesbetrieb zu. Man bot uns deshalb an, dass wir Planung und Ausschreibung selber machen, das Land übernimmt alle Baukosten. Andernfalls wären wir erst in fünf bis zehn Jahren an der Reihe. Das ist keine Alternative, wenn man den Fuß- und Radverkehr in der Stadt fördern will“, so Krahl, der selber ein aktiver Radfahrer ist und oft mit dem Rad von seinem Wohnort Duisburg zur Arbeit fährt. So nahm die Heiligenhauser Verwaltung die Sache in die Hand: „Gerade in Coronazeiten ist es wichtig, dass Radverkehrsanlagen vorhanden sind, dann sind die Leute auch motiviert, mit dem Rad zu fahren.“

Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit

Mit den verbreiterten Querungen wurde außerdem die Beleuchtung am Kreisverkehr erheblich verbessert, sodass gerade in dieser dunklen Jahreszeit die Sicherheit erhöht wurde. Daneben gibt es an anderer Stelle im Stadtgebiet eine wichtige Neuerung: Auf der Kettwiger Straße wurde an der Einmündung zur Jakob-Muth-Straße die Rechts-vor-links-Regelung eingeführt. „Das wurde mit Haifischzähnen deutlich gemacht“, so Michael Krahl und meint damit die aufgemalten Dreiecke, die Autofahrer auf dem Weg in Richtung Friedhof auf die geänderte Vorfahrtsregelung aufmerksam machen. Außerdem wurde auf der Kettwiger Straße Tempo 30 angeordnet.