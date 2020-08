Heiligenhaus: Altes Ehepaar wird Opfer von Haustürbetrügern

Heiligenhaus. Am Donnerstag, 27. August, ist ein altes Ehepaar aus Heiligenhaus-Mitte auf zwei Männer hereingefallen. Die Betrüger raubten wertvollen Schmuck.

Am Donnerstag, 27. August, haben sich in Heiligenhaus-Mitte zwei bislang unbekannte Männer als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben und sich so Zugang in das Reihenhaus eines älteren Ehepaars (81 und 86 Jahre alt) verschafft. Dort entwendete das Duo Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro.

In Gespräch verwickelt

Die beiden Täter hatten gegen 10.15 Uhr an der Haustür des Ehepaares geklingelt. Als dieses öffnete, gaben sie sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erklärten, sie müssten im Haus die Leitungen am Telefonanschluss sowie das Modem überprüfen. Die alten Leute ließen daraufhin die beiden hinein und ging mit ihnen ins Wohnzimmer. Während dort einer der beiden das Paar in ein Gespräch verwickelte, sah sich der andere Mann im Haus um.

Als das Duo kurz darauf das Haus verließ, stellte das Ehepaar fest, dass einer der Täter das Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Entwendet wurde Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro. Der Polizei liegen dazu folgende Personenbeschreibungen vor: Ein Täter, etwa 30 bis 35 Jahre alt, ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank und spricht nur gebrochenes Deutsch. Er hat mittelblondes bis braune Haare und trug ein rosafarbenes Oberteil und eine Umhängetasche. Der andere Täter ist ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat braune Haare und einen Bart. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter 02056 9312-6150 entgegen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals, keine Fremden in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Mitarbeiter von Unternehmen kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an.