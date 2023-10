Der Prägeasphalt an der Heiligenhauser Hauptstraße wurde vor einem Jahr eingebracht, schon im Sommer sollten die Nachbesserungen erfolgen. Die konnten witterungstechnisch nicht stattfinden.

Straßenbau Hauptstraße in Heiligenhaus gesperrt: Busse fahren Umleitung

Heiligenhaus. Die Reparaturarbeiten am Place de Meaux an der Heiligenhauser Hauptstraße sollen nun in dieser Woche stattfinden. Straße für Verkehr gesperrt.

Wegen Bauarbeiten wird die Hauptstraße zwischen Jahnstraße und Kettwiger Straße gesperrt – von diesem Donnerstag, 5. Oktober, 4 Uhr, bis Samstag, 7. Oktober, 4 Uhr. Grund sind Nachbesserungen im Bereich Place de Meaux.

Der Place de Meaux, teilt Michael Krahl, Fachbereichsleiter Straßenbau der Stadt, mit, sei im Oktober 2022 optisch mit dem Einbau des Prägeasphaltes über die Hauptstraße geführt worden. Der Bereich reihe sich damit optisch in die Reihe der anderen Plätze (Domplatz, Rathausplatz, Mansfieldplatz, Kirchplatz und Platz Alte Kirche) ein und unterstreiche das Konzept „Plätze über die Straße“ im Innenstadtbereich.

Bauarbeiten an der Heiligenhauser Hauptstraße nötig

Hier solle es so aussehen, als ob das Pflaster über die Straße geführt wird: „Leider wurde der Prägeasphalt nicht mängelfrei eingebaut und kann aufgrund der zu hohen Kanten so nicht abgenommen werden. Die beauftragte Baufirma hat sich dazu entschieden, den Prägeasphalt auszubauen und die geprägte Schicht neu herzustellen“, führt Krahl aus.

Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nachdem die Arbeiten beim ersten geplanten Termin Ende Juli aufgrund des schlechten Wetters nicht ausgeführt werden konnten, sollen die Arbeiten nun nachgeholt werden. Dazu ist eine Vollsperrung der Hauptstraße erforderlich, und zwar am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Oktober. Der Hauptverkehr muss ab der Bahnhofstraße über die Westfalenstraße abfließen. Die Durchfahrt bis zur und über die Jahnstraße ist für den regulären Verkehr frei. Der Einbau des Prägeasphalts erfordert Trockenheit, daher kann es für den Fall schlechten Wetters passieren, dass die Arbeiten nicht durchgeführt werden können.

Diese Buslinien sind betroffen in Heiligenhaus

Davon betroffen sind die Buslinien O17, SB19, 770, 771 und 774: Die Busse der Linien O17, 770, 771 und 774 fahren in Richtung Höseler Platz ab der Haltestelle „Alte Post“ eine Umleitung. Die Busse der Linie SB19 fahren in Richtung Heiligenhaus, Rathaus eine Umleitung ab der Haltestelle „Alte Post“ der Linie O17. Die Haltestelle „Heiligenhaus, Rathaus“ wird an die Haltestelle „Forum Hitzbleck“ der Buslinie 772 verlegt.

