Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Kai-Arndt Dodt, Dietmar Borbe und andere Anwohner sind in Sorge, dass das kleine Grundstück an der Rixdorfstraße bebaut werden soll.

Naturschutz Häuser statt Natur an der Rixdorfstraße in Heiligenhaus?

Ein etwa 800 Quadratmeter großes Grundstück in Heiligenhaus könnte bebaut werden. Das sorgt für Unmut bei Anwohnern und Naturschützern.

Etwa 800 Quadratmeter ist das Grundstück an der Rixdorfstraße groß, dessen mögliche Bebauung bei den Anwohnern und auch bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für Unmut beziehungsweise Unverständnis sorgt. Denn die Grünfläche steht auf einer Liste mit städtischen Grundstücken, die für einen Verkauf in Frage kommen. Dabei ergeben sich rund um das Grundstück gleich mehrere Fragen.

Zum einen ist da die Eigentumsfrage: Im Grundbuch der Stadt sei ebendiese als Eigentümerin eingetragen, berichten die Eigentümer der Häuser ringsum, von den Vorbesitzern ihrer Häuser hätten sie aber erfahren, dass diese pro Haushalt in den 1960er-Jahren 1500 D-Mark an die Stadt gezahlt haben, damit das Grundstück entsteht und erhalten bleibt. Unterlagen gibt es dazu aber keine.

Viele Anfragen nach Wohngrundstücken in Heiligenhaus

Auch diese Ulme, die der BUND-Ortsverband zum zehnjährigen Bestehen gepflanzt hat, müsste einer möglichen Bebauung wohl weichen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Zu diesem Punkt sagt der Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein: „Weder aus den Kaufverträgen und den geleisteten Zahlungen noch aus dem Grundbuch oder dem Baulastenverzeichnis ergibt sich eine Verpflichtung der Stadt, diese Flächen dauerhaft als Grünflächen zu erhalten. Es gibt lediglich ein vage formuliertes Schreiben der Stadt aus den 70er-Jahren. Darin wird ausgeführt, dass eine bauliche Entwicklung zum damaligen Zeitpunkt nicht geplant sei.“

Die Erhaltung der kleinen grünen Insel sehen die Anwohner gefährdet und bekommen Unterstützung von den Heiligenhauser Grünen: „Wir Grünen sind gegen eine bauliche Verdichtung auf städtischen Grünflächen in den Quartieren – bis auf wenige Ausnahmen – und wollen grüne Inseln für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt unbedingt erhalten. Daher werden wir einen Abverkauf dieser Grünfläche samt Baumbestand und eine mögliche Bebauung in allen Ausschüssen und im Rat vehement ablehnen“, schreibt Kai Doth für seine Fraktion. Dagegen setzt Andreas Sauerwein die Aussage, dass „die Stadt neben den berechtigten Interessen der direkt betroffenen Anwohner auch die Erfordernisse der Stadt insgesamt im Blick behalten“ müsse.

Der Technische Beigeordnete der Stadt führt aus: „Aktuell haben wir hunderte Anfragen nach Wohnbaugrundstücken und auch einen hohen Bedarf an kleineren Gewerbeflächen. Wohnraum zu schaffen und Gewerbetreibenden Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sind elementare Aufgaben der Stadtentwicklung. Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt mehrheitlich für die bauliche Entwicklung einiger bisher unbebauter Grundstücke im Stadtgebiet gestimmt. Gleichzeitig hat der Rat aber auch eine wesentlich größere Anzahl an Flächen festgelegt, die dauerhaft als Grünfläche erhalten bleiben sollen.“

Dem Schmetterlingsexperten Dietmar Borbe reicht das nicht aus, denn „bei allem Bedarf an Bebauungsflächen kommt jedes Grün letztendlich dem Bürger wieder zugute“.

Laut Dietmar Borbe, einem ehemaligen Biologielehrer und Schmetterlingsexperten im Heiligenhauser Verein für wissenschaftliche Naturschutzpatenschaften, ist das Grundstück Lebensraum für den Ulmenzipfelfalter, der auf der Roten Liste bedrohter Tierarten steht. Foto: Dietmar Borbe

Experte: Grundstück ist Lebensraum eines seltenen Schmetterlings

An der Grünfläche an der Rixdorfstraße legen die Anwohner, Rainer Wojciechowski vom BUND und auch Dietmar Borbe dabei besonderen Wert auf den Erhalt der mehr als 20 Jahre alten Ulme, die ebenfalls auf der Grünfläche steht. „Es ist eine von vermutlich nur zweien in ganz Heiligenhaus“, erzählt Wojciechowski, „sie wurde 1999 zum zehnjährigen Jubiläum des BUND in Heiligenhaus gepflanzt“.

„Besonders wichtig ist“, ergänzt Borbe, „dass sie zum Habitat des Ulmen-Zipfelfalters gehört, der in Heiligenhaus festgestellt wurde“. Er sei gemäß der Roten Liste vom Aussterben bedroht. Deshalb müsse das Tier unbedingt gefördert werden, wozu auch die kleine Wildblumenwiese neben der Ulme ergänzend beitrage.

Den Baumbestand hat auch die Stadt genauer erfasst und zusätzlich ein Bodengutachten beauftragt, aus diesem Vorgehen ergeben sich die Randbedingungen für eine mögliche Bebauung. Die Nachbarn sollen aber im Rahmen einer Bauvoranfrage die Möglichkeit zu einer offiziellen Stellungnahme bekommen, über den tatsächlichen Verkauf des Grundstücks muss ohnehin noch der Rat entscheiden.