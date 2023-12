Gutscheine bis 50 Euro gibt’s beim Heiligenhauser Stadtquiz

Die Heiligenhauser Händler bieten Stadtgutscheine an: Die kann man nun wieder gewinnen.

Heiligenhaus. Wie schlau ist Heiligenhaus? Beim Weihnachts-Stadtquiz können die Teilnehmenden bis zu 50 Euro für hiesige Geschäfte und Gastronomie ergattern.

Zum Jahresende bietet die Stadt Heiligenhaus noch mal ein besonderes Event an: Es wird mit dem Weihnachts-Stadtquiz eine neue Runde gestartet. Im Frühjahr gab es das zum ersten Mal – und auch jetzt in der Adventszeit kann man täglich was gewinnen. Unter dem Motto „Das große Weihnachts-Stadtquiz: Wie schlau ist Heiligenhaus?!“ findet die gemeinsame vorweihnachtliche Aktion von Stadtmarketing, Zentrenmanagement und Stadt Heiligenhaus statt.

In der Zeit vom ersten Advent bis zum Ende des Heiligenhauser Weihnachtsmarktes am dritten Advent (17. Dezember) findet täglich um 20.40 Uhr ein Stadtquiz statt, bei dem innerhalb von circa zehn Minuten zehn Fragen beantwortet werden müssen. Drei der Fragen sind lokal geprägt, die sieben anderen Fragen eher allgemein.

Jeder Teilnehmer kann bis zu 50 Euro in Heiligenhaus erhalten

„Täglich verlosen wir Online-Stadtgutscheine im Gesamtwert von 100 Euro“, teilt Stadtmarketing-Koordinator André Saar mit. Die Mitspielenden, die die meisten Fragen in der kürzesten Zeit richtig beantwortet haben, können entsprechend auf einen Gewinn hoffen. Der Gutschein werde jeweils unmittelbar in der persönlichen Wallet gutgeschrieben und könne innerhalb von drei Wochen in den teilnehmenden Handelsgeschäften und Gastronomien eingelöst werden.

Mitspielen kann man auf stadtgutschein-heiligenhaus.de/stadtquiz, eine Registrierung ist vorher nötig. Um möglichst vielen Mitspielenden die Chance auf einen Gewinn einzuräumen, ist die Höchstgewinnsumme während des Weihnachtsquiz auf 50 Euro je Teilnehmendem beschränkt.

