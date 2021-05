Der Künstler Bouba wird von vielen Menschen als freundlich und hilfsbereit beschrieben. Die Anteilnahme an seiner möglichen Abschiebung war dementsprechend groß.

Menschen Gute Nachricht: Bouba kann in Heiligenhaus bleiben

Heiligenhaus. Ein vorerst befristeter Vertrag bedeutet für den aus Afrika stammenden Migranten die Hoffnung auf eine dauerhafte Bleibe in Heljens.

Sein Schicksal hat viele Menschen bewegt: Bouba Koita kann vorerst in Heiligenhaus bleiben. Dem aus Afrika Geflüchteten drohte nach vielen Jahren die Abschiebung – doch nun die gute Nachricht: Er hat eine Anstellung gefunden.

Dank an die WAZ-Leser

Seit mehr als zehn Jahren lebt Bouba bereits im Niederbergischen, konnte sich hier gut integrieren. Ob beim Ludgerustreff oder durch seine künstlerisch-gestalterischen Tätigkeiten wie in der Kita St. Ludgerus kam er mit vielen Heljensern in Kontakt: „Die Heiligenhauser Stadtlotsen bedanken sich bei den WAZ- Lesern für die große Teilnahme an sein Schicksal und für die zahlreichen Hinweise auf mögliche Arbeitgeber“, freut sich Judy Pliquett.

Die Stadtlotsen können freudig vermelden, dass Bouba einen vorerst befristeten Vertrag für drei Monate bei einer metallverarbeitenden Firma erhalten habe. Es werde weiterhin auf eine Dauerlösung hingearbeitet. Bei all dem Feedback, das auch in der WAZ-Redaktion einging, wird dies hoffentlich am Ende auch gelingen.

