Grüne wehren sich gegen Flughafenausweitung

Heiligenhaus. Noch mehr Fluglärm braucht kein Mensch, finden Die Grünen Heiligenhaus und wehren sich aktiv gegen eine Erweiterung des Düsseldorfer Flughafens.

Die Grünen Heiligenhaus wehren sich aktiv gegen die aktuellen Planungsunterlagen für die geplante Erweiterung des Flughafens Düsseldorf. Demnach sollen statt 45 künftig 60 Flüge pro Stunde durchgeführt werden. Aus diesem Grund haben die Heiligenhauser Grünen die Unterschriftenaktion der Initiative „Bürger gegen Fluglärm e.V. unterstützt. Zudem können auf der Homepage (www.gruene-heiligenhaus.de) entsprechende Einwendungsformulare heruntergeladen werden. Diese können bis zum 26. Juni (Eingangsstempel) direkt zur Bezirksregierung geschickt oder noch bis zum 20. Juni bei in der Geschäftsstelle der Heiligenhauser Grünen, Hauptstraße 177, am Montag zwischen 18 und 19 uhr abgegeben werden. Alternativ ist ein Verschicken per Post an Bündnis 90/ die Grünen, c/o Heike Klatte, Scharpenhausweg 1, 42579 Heiligenhaus, ebenfalls möglich.

Thema in der nächsten Ratssitzung

Zudem fordern Die Grünen die Verwaltung auf, in Zusammenarbeit mit den andern betroffenen Kommunen im Umland des Düsseldorfer Flughafens alle politischen und rechtlichen Maßnahmen zur Verhinderung der begehrten Kapazitätserweiterung zu ergreifen. Ein entsprechender Antrag steht auf der Tagesordnung der kommenden Ratssitzung am 24. Juni.