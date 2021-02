Grünannahmestelle in Heiligenhaus öffnet wieder

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser Verwaltung wird an Karneval arbeiten. Ab Nelkensamstag kann an der Friedhofsallee wieder Bauschutt und Co abgegeben werden.

An Karneval ist alles zu: Und eigentlich bleibt auch die Stadtverwaltung Heiligenhaus am Rosenmontag entsprechend einer gültigen Dienstvereinbarung geschlossen. „Hieran auch in Corona-Zeiten und der damit verbundenen Absage aller karnevalistischen Festivitäten festzuhalten, empfinde ich mit Blick auf die vielen Menschen, die sich zurzeit um ihren Arbeitsplatz beziehungsweise ihre berufliche Zukunft sorgen und teilweise erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, nicht angebracht“, so Bürgermeister Michael Beck.

Deswegen wolle man nun „auf einen solch freien Tag zu verzichten,“ erklärt Beck. „Ich freue mich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus hier direkt mitgezogen sind und mit dem Personalrat eine Aussetzung der bestehenden Dienstvereinbarung erfolgen konnte.“ Das Rathaus ist somit sowohl an Altweiber (11. Februar) sowie an Rosenmontag zu den üblichen Sprechzeiten (corona-bedingt mit entsprechender Terminvereinbarung) geöffnet.

Bauschutt und Grün kann wieder abgegeben werden

Ab Samstag, 13. Februar, werde auch die Bauschutt- und Grünabfallannahmestelle an der Friedhofsallee wieder seine Pforten zu den bekannten „Winter-Öffnungszeiten“ öffnen. Bedingt durch die Schließung der Deponien, zu denen die Stadt die angenommenen Materialien zentral weiter entsorge, sei zeitweise eine Schließung der hiesigen Annahmestelle notwendig gewesen.

