Graffiti-Kunst macht Heiligenhaus jedes Jahr etwas bunter

Heiligenhaus. Wer Mist baut, muss den Schaden ausbaden – oder ausmalen, wie bei der jährlichen Graffiti-Aktion der Stadt Heiligenhaus und dem Verein Neue Wege.

Mist bauen, das kann Jugendlichen schon mal passieren – doch wenn sie dabei straffällig und erwischt werden, müssen sie dafür auch gerade stehen. Sozialstunden abbauen und sich gleichzeitig für den guten Zweck engagieren, das können Jugendliche bei der jährlichen Graffiti-Aktion der Sozialarbeit der Stadt Heiligenhaus und des Vereins Neue Wege.

Gleich zwei Orte konnten so in dieser Woche verschönert werden: zunächst war die Gruppe an der Tersteegen-Grundschule, wo schon einige tolle Werke entstanden sind, sowie hier am Bauwagen an der Grundschule Schulstraße.

Künstlerin Aylin Behringer (l.) war dieses Mal dafür verantwortlich, den Jugendlichen zu zeigen, wie man mit der Sprühdose umgeht. Jugendsozialarbeiterin Melanie Rohde kümmerte sich um den pädagogischen Teil – in lockerer und entspannter Atmosphäre. Für alle Seiten ein Gewinn.

