Gesang und Segen für das Heiligenhauser Rathaus

Michael Beck empfängt in seiner Funktion als Bürgermeister Heiligenhaus ganz sicher öfter mal höheren oder hohen Besuch, wie etwa unlängst die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Könige aber stehen eher selten auf seiner „Gästeliste“ – es sei denn es ist Januar und die Sternsinger besuchen ihn im Rathaus. Dieses Mal waren es gleich etwa 50 junge Königinnen und Könige, die sich mit Kronen und Gewändern im großen Ratssaal versammelten, um den Segen Gottes in das Gemeindehaus zu bringen und zu all denen, die dort ihrer Ämter walten. „Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist euer Einsatz so wichtig“, lobt der Bürgermeister das große freiwillige Engagement der Kinder, aber auch der ehrenamtlichen Mithelfer und übergibt traditionell die Spende in einem Briefumschlag.

Heiligenhausens Sternsinger sammeln für Projekte in Indien und Brasilien

Nick, Ben, Mia, Elisa, Julien und Jonte (von links) bringen im Beisein von Bürgermeister Michael Beck den Segensspruch an der Rathauspforte an. Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Natürlich sammeln die Sternsinger auch in diesem Jahr wieder für wohltätige Zwecke, 2020 lautet das Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Allerdings fließen die in Heiligenhaus gesammelten Gelder traditionell in Kinderprojekte in Indien und Brasilien. Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger alleine in Heiligenhaus 34.700 Euro gesammelt, für dieses Jahr rechnen die Organisatoren mit einem ähnlich guten Ergebnis.

165 Kinder aus Heiligenhaus beteiligen sich

Noch gibt es übrigens ausreichend Möglichkeiten, für die Kinderprojekte des Kindermissionswerkes zu spenden, denn die Sternsinger ziehen noch bis zum 11. Januar durch die Straßen. Zusätzlich findet, ebenfalls am kommenden Samstag, ein festes Treffen mit den kleinen Königinnen und Königen von 11 bis 13 Uhr vor dem Realmarkt statt. Die Kinder werden dort singen, den Segen spenden und um Spenden bitten. Und auch die Erwachsenen wollen es sich nicht nehmen lassen, sich an der weltweiten Aktion zu beteiligen – sie ziehen, ebenfalls als Sternsinger in guter Mission, ab 19 Uhr durch Heiligenhauser Kneipen. Am kommenden Sonntag, 12. Januar, wird es den Rückkehrgottesdienst für die insgesamt 165 Sternsinger und deren 40 Betreuer geben. Danach heißt es: Toben, Spielen, Spaß haben – beim Dankeschöntreffen für alle beteiligten Kinder. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece