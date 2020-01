Gesamtschüler stellen Kunstwerke im Klinikum Niederberg aus

Heiligenhaus/Velbert. Im Rahmen einer Lernpartnerschaft zeigt die Gesamtschule Heiligenhaus jetzt eine Kunstausstellung im Helios Klinikum. Es geht um Mensch und Tier.

Seit Oktober 2019 können Besucher und Patienten des Helios Klinikums Velbert eine Ausstellung bewundern, die von Oberstufenschülern der Gesamtschule Heiligenhaus stammt. Denn: Es gibt eine offizielle Lernpartnerschaft zwischen der beiden Institutionen – und die ist vielseitig.

Rund 30 Werke zum Thema „Mensch und Tier“ zeigt die Ausstellung, die von den Schülern des Kunst-Leistungskurses der Q2 (drittes Jahr Oberstufe) und des Kunstgrundkurses der EF (erstes Jahr Oberstufe) geschaffen wurden. „Das genaue Thema hieß Metamorphosen zwischen Mensch und Tier“, erklärt Lehrerin Susanne Mönig, „die Schüler haben Gesichter gezeichnet, die zur einen Hälfte einen Menschen, zur anderen ein Tier darstellen.“ Dabei blieb es den Künstlern selbst überlassen, ob sie die menschliche Hälfte als Selbstporträt gestalteten, „davon haben einige Gebrauch gemacht“, so Mönig. Löwe, Tiger und andere Tiere ergänzen das Gesamtbild.

Der Leistungskurs Kunst zeigt Radierungen zum Thema „Mensch und Tier“

Gesamtschülerin Jacqueline Trick hat sich als Motiv für einen Menschen mit Flügeln entschieden. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Kunst-Leistungskurs arbeitete mit einer anderen Technik, unterschiedlichste Radierungen sind das erfolgreiche Ergebnis der Arbeit an der Druckerpresse. „Zuerst mussten die Motive aber gezeichnet und dann mit einer Nadel in eine Kunststoffplatte geritzt werden“, erklärt Schülerin Jacqueline Trick den mehrstufigen Prozess. Sie hat sich für einen Menschen mit Flügeln entschieden, Bettina für ein Selbstbildnis mit ihrem Kaninchen im Arm, Maike für eine Verschmelzung von Mensch und Falke. „Ich habe ewig gebraucht“, erinnert sich Lea schmunzelnd an den Prozess, „es stellt sich immer erst die Frage, wie tief man in die Platte einritzen muss. Die Farbe trocknet schnell und es darf auch nicht zu viel oder zu wenig sein“. Letztendlich hat es bei allen funktioniert: „Wir wollten uns dem Thema Mensch und Tier nicht kritisch, sondern rein ästhetisch nähern“, so Kunstlehrerin Heike Kensy-Rinas. Ein Ende der Ausstellung im Klinikum ist noch nicht terminiert, Neugierige können in Velbert also jederzeit einen Blick auf die Kunstwerke werfen.

Klinikum und Gesamtschule sind seit 2017 offizielle Lernpartner

Und: „Auf jeden Fall wird es eine Nachfolgeausstellung geben“, sind sich Mönig und Kensy-Rinas einig, die sich über die seit längerem bestehende Kooperation zwischen Klinikum und Schule freuen: Im Gegenzug hatten einige der Ärzte im vergangenen Schuljahr Vorträge an der Gesamtschule gehalten. Ab dem 6. März kann man übrigens auch in der Stadtbücherei Heiligenhaus Kunstwerke der Gesamtschüler – aus allen Jahrgangsstufen. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece