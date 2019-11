Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen in Heiligenhaus einen Geldautomaten gesprengt.

Heiligenhaus. Eine Explosion hat am frühen Dienstagmorgen Menschen in Heiligenhaus aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte sprengten einen Geldautomaten.

Geldautomat in Heiligenhaus gesprengt - Großer Schaden

Ein mächtiger Knall und splitterndes Glas hat am frühen Dienstagmorgen in Heiligenhaus einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Bisher unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten und flüchteten. Ob sie Beute gemacht hatten, stand am Morgen laut Polizei noch nicht fest.

Ein Sicherheitsdienst hatte die Polizei telefonisch alarmiert, nachdem in der Commerzbank-Filiale an der Hauptstraße 149 ein Einbruchalarm ausgelöst worden war. „Noch während des Telefonat war plötzlich die Explosion zu hören“, berichtete die Polizei am Dienstagmorgen. Daraufhin seien zahlreiche Notrufe bei der Polizeileitstelle in Mettmann eingegangen, teilte die Polizei mit.

An der Filiale entstand ein großer Schaden. Der gesamte Vorraum der Bankfiliale wurde schwer beschädigt. Unter anderem wurde ein Teil der Zugangstür aus den Angeln gehoben und das Schaufenster zersplitterte.

Trümmer und Geldscheine im Vorraum der Bank

Die Polizei stellte am Tatort Tatspuren und Tatwerkzeuge sicher, unter anderem zurückgelassene Gasflaschen, mit deren Hilfe offenbar die Detonation erzeugt worden war. „Teile des Geldautomaten und zahlreiche Geldscheine lagen im Vorraum der Bank verstreut“, berichtete die Polizei.

Die Täter könnten aus den Niederlanden kommen. Indiz dafür könnte ein Auto sein, das die Polizei nach der Tat in Heiligenhaus sicherstellte. Der weiße Opel vom Typ Combo war mitten auf der Jahnstraße quer abgestellt. Ersten Erkenntnissen nach ist er in den Niederlanden als gestohlen gemeldet, heißt es im Polizeibericht.

Täter flüchteten in Richtung Ratingen

Zu den Tätern gab es am Morgen noch keine konkreten Hinweise. Zeugen berichteten, sie hätten sich auf Türkisch verständigt. Zudem seien unmittelbar nach dem lauten Knall zwei schmal wirkende, schwarz gekleidete und maskierte Personen beobachtet worden, die wahrscheinlich mit einem Motorroller vom Tatort flüchteten und zunächst in Richtung Ratingen davonfuhren, berichtete die Polizei.

Die Polizei leitete unmittelbar nach der Explosion eine Großfahndung ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Polizei sucht nun auch nach weiteren Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizei in Heiligenhaus unter der Telefonnummer 02056/9312-6150.

Auch die Feuerwehr Heiligenhaus war zu der Commerzbank-Filiale alarmiert worden. Letztlich gab es für die 45 Kräfte vor Ort nichts zu tun, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit: „Kein Feuer, kein Rauch, keine Verletzten“. (dae)