Gegen den Trend: Häuser in Heiligenhaus werden teurer

Heiligenhaus. Während die Immobilienpreise NRW-weit sinken, zahlen Käufer hier mehr als noch vor einem Jahr. So teuer ist ein Einfamilienhaus in Heiligenhaus.

Die Preise für Eigenheime in Heiligenhaus sind entgegen des NRW-Trends in den letzten zwölf Monaten um zwölf Prozent gestiegen.

Nach Einschätzung von LBS-Gebietsleiter Bert Christoffel ist ein Preisrückgang wegen der hohen Nachfrage in der Region nicht abzusehen.

So viel kostet ein Eigenheim in Heiligenhaus im Durchschnitt

Dies gilt jedoch keinesfalls für ältere Eigenheime mit hohen Heizkosten und entsprechendem Modernisierungsbedarf – und Häuser sind in Heiligenhaus immerhin durchschnittlich 56 Jahre alt. Ein gebrauchtes Einfamilienhaus kommt in Heiligenhaus aktuell für durchschnittlich 672.000 Euro auf den Markt. Doch gerade ältere Gebäude, die nicht gut gedämmt sind, können diese Preise bei weitem nicht mehr erzielen. „Die Angebote fangen bei 436.000 Euro an, denn der Käufer muss in der Regel ja auch noch weiter investieren“, sagt Bert Christoffel.

Staat unterstützt Verbesserung der Energiestandards an Häusern

Übrigens: Damit die Erderwärmung möglichst gedrosselt wird, unterstützt der Staat eine Verbesserung des Energiestandards. „Neben den vielfältigen Förderungen kann ab 2024 erstmals auch Geld für energetische Modernisierungen aus allen Riesterverträgen genutzt werden“, so Christoffel vom LBS-Beratungscenter in Ratingen.

