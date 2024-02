Im Bereich des Kreisverkehrs an der Höseler Straße in Heiligenhaus wurde die Fußgängerin beim Überqueren des Zebrastreifens erfasst.

Verkehrsunfall Fußgängerin wird in Heiligenhaus von Auto erfasst

Heiligenhaus Eine 73-jährige Heiligenhauserin ist Dienstagabend an der Höseler Straße von einer Autofahrerin angefahren worden. Straße kurz gesperrt

Eine 73-jährige Heiligenhauserin ist am Dienstagabend beim Überqueren der Höseler Straße im Bereich des Kreisverkehrs am Selbecker Markt von einem Auto erfasst worden. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, die Straße musste für gut 15 Minuten gesperrt werden.

Heiligenhauserin übersieht wohl die Fußgängerin

Gegen 17.30 Uhr wollte die Heiligenhauserin über den Zebrastreifen die Höseler Straße queren, als eine 60-jährige Heiligenhauserin sie mit ihrem VW Polo touchierte. Die Motorhaube wurde durch den Aufprall leicht deformiert. Zum Glück erlitt die 73-Jährige jedoch nur leichte Verletzungen.

Langer Rückstau im Feierabendverkehr war die Folge der Sperrung in beide Richtungen im Zeitraum zwischen 17.30 und 18 Uhr. Die Sperrung war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Erstbehandlung der Verletzten nötig, berichtet die Kreispolizei Mettmann auf WAZ-Nachfrage.

