Fußballturnier: Heiligenhauser kicken für kranke Kinder

Heiligenhaus. Kranken Kinder Wünsche zu erfüllen, ist Zweck des Vereins Wunschbriefe. Für die steigt am Sonntag, 4. Juni, ein Fußballturnier mit Kinderfest.

Einmal die Woche kicken einige Mitarbeitende des Heiligenhauser Rathauses aus Spaß in der Sporthalle – doch bald soll es beim Fußballspielen auch um was gehen. Andreas Koch und Marvin Broder haben ein Turnier organisiert, alle Einnahmen kommen dem Verein Wunschbriefe zugute. Noch können sich Teams anmelden.

Kindern, die schwer erkrankt sind oder eine körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigung haben, Herzenswünsche zu erfüllen, das ist das Ziel des Vereins Wunschbriefe mit Sitz in Heiligenhaus. Lachende, strahlende Kinderaugen, glückliche Momente und unbeschwerte Zeiten sei der Lohn für den Einsatz, heißt es auf der Vereinshomepage: „Wir freuen uns sehr, dass die Organisatoren auf uns zugekommen sind, das wird hier an dem Tag ein richtiges Fest, und wir hoffen, dass wir anschließend einigen Kindern ihre Träume erfüllen können“, freut sich die Vorsitzende Annika Blum. Viel werde im Bereich der Reit- und Hundetherapie angeboten.

Beim Heiligenhauser Turnier gewinnt jedes Los

Das Turnier steigt am Sonntag, 4. Juni, in und um die Sporthalle am Kant-Gymnasium (Herzogstraße 75). „Wir wollten etwas für den guten Zweck machen und haben einen Verein gesucht, der sich für Kinder einsetzt“, erklärt Ordnungsamtsleiter Andreas Koch. Einige Mannschaften haben sich schon angemeldet, neben dem Rathausteam wird auch die Feuerwehr Velbert unter anderem dabei sein, „ein paar Teams können sich aber gerne noch melden.“ 100 Euro beträgt die Teilnehmergebühr, gespielt wird sechs gegen sechs (fünf Feldspieler, ein Torwart).

Die Organisatoren hoffen aber nicht nur auf Zuschauende für das Fußballturnier, „wir werden auch einiges anbieten, wie eine Schminkstation oder eine Hüpfburg für Kinder, es gibt zu essen und zu trinken und eine Tombola“, freut sich Annika Blum. „Jedes Los gewinnt“, verspricht Andreas Koch, „dank vieler Sponsoren haben wir bereits über 250 Präsente.“ Zwei Euro kostet ein Los, alle Einnahmen werden dem Verein gespendet – worüber sich auch Claudia Hübner vom Verein freut, „aber ich bin auch ganz begeistert von der Location, wir haben ja eine große Tribüne, das wird sicher toll.“

Wer zum Turnier und Kinderfest vorbei kommen will, ist in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr willkommen, wer mitmachen oder sich über den Verein informieren will, findet alle Infos unter wunschbriefe.com.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus