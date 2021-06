Pandemie Freiwillige Feuerwehr kann in Heiligenhaus wieder üben

Heiligenhaus. Bei der Feuerwehr Heiligenhaus sind die Übungsdienste wieder angelaufen. Damit im Einsatz alles gut läuft, müssen die Grundlagen sitzen.

Seit sechs Wochen finden an den Feuerwehrhäusern an der Dr.-Julius-Held-Straße und der Abtskücher Straße wieder praktische Übungsdienste der Feuerwehr Heiligenhaus statt. Seit der Pandemie fand diese praktische Ausbildung der freiwilligen Wehrleute nicht statt.

Insgesamt sechs Übungsgruppen trainieren, berichtet die Feuerwehr, unabhängig voneinander verschiedene Einsatzszenarien. Der Online-Übungsdienst bleibe jedoch, wenn auch in anderer Form, bestehen. Die Freude der Feuerwehrmitglieder sei jedoch groß gewesen, als bekannt geworden sei, dass Präsenz-Übungsdienste wieder stattfinden werden. Nach sechs Wochen und mehreren Übungsdiensten in einzelnen Übungsgruppen zeigen sich die Kräfte zufrieden. „Beim ersten Übungsdienst war die Situation für alle noch ungewohnt. Vergangenen September hatten wir bereits eine kurze Phase von Übungsdiensten in Kleingruppen, die aber leider auf Grund der steigenden Inzidenzwerte wieder abgebrochen werden musste“ berichtet Pressesprecher Marco Bayer.

Mit Schnelltests zurück in etwas Feuerwehrnormalität

In kleinen Gruppen wird derzeit in Präsenz geübt. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Die Impfquote in den Reihen der Feuerwehrkräfte steige, während des Übungsdienstes gelte Maskenpflicht, bevor die Feuerwehrhäuser betreten werden, sei dem Übungsleiter ein negativer Schnelltest vorzuzeigen. „Wir sind guter Dinge, dass wir die Übungsdienste in der Form weiterführen können. Zusätzlich streben wir natürlich danach, wieder Übungsdienste mit allen Kameradinnen und Kameraden abzuhalten“, ergänzt Bayer.

Die Feuerwehr lebe vom sozialen Kontakt: „Wir sind alle Einwohner dieser Stadt, kommen aus verschiedenen Ortsteilen und Berufen, es gibt immer viel zu erzählen. Je besser wir uns kennen, desto besser können wir uns im Einsatz einschätzen und aufeinander verlassen - das muss im Einsatz passen“, erläutert Bayer. Zukünftig wird der Online-Übungsdienst einmal im Monat stattfinden und dazu genutzt, damit sich alle Kameradinnen und Kameraden austauschen und neue Gesichter einen Einblick erhalten können.

