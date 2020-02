500 Euro spendete die Frauen Union Heiligenhaus jetzt anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums an das Frauen- und Kinderschutzhaus für den Kreis Mettmann - und nutzte gleichzeitig die Gelegenheit zu erfahren, wie sehr diese Einrichtung benötigt wird und wem die Spende zugute kommt.

„Die Frauen, die allein oder mit ihren Kindern bei uns leben, freuen sich immer sehr über solche Zeichen der Solidarität“, berichtet Eva-Maria Düring vom SKFM Mettmann, die die Bereichsleitung Gewaltschutz innehat und auch das Frauen- und Kinderschutzhaus leitet. Genutzt wird die Spende für Extras - etwa für Kleidung für diejenigen, die Hals über Kopf ihre Wohnung verlassen mussten, aber auch für Bustickets, neue Ausweise oder mal einen Ausflug mit den Kindern. Im letzten Jahr wurde mit einer Spende ein großer Sonnenschirm für den Garten angeschafft.

Acht Plätze für Frauen und ihre Kinder stehen zur Verfügung

64 Frauenhäuser in NRW, die als tragende Säule im Opferschutz fungieren, werden pauschal durch das Förderprogramm des Landes NRW mit je rund 200.000 Euro bezuschusst. Foto: Maja Hitij / dpa

„In jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt in Deutschland gibt es mindestens ein Frauen- und Kinderschutzhaus“, erzählt Düring, „die Adressen werden natürlich geheim gehalten, damit diejenigen, vor denen die Frauen geflohen sind, nicht plötzlich vor der Tür stehen.“ Im Frauen- und Kinderschutzhaus für den Kreis Mettmann können acht Frauen unterkommen, natürlich mit ihren Kindern. Das ist Düring auch sehr wichtig: „Die Kinder sind explizit erwähnt, weil sie dazugehören. Keine Frau soll denken, ohne ihre Kinder kommen zu müssen.“ Acht Plätze gibt es also für Frauen - „und für gewöhnlich sind alle belegt“, so Eva-Maria Düring. Insgesamt haben in den vergangenen 25 Jahren in dem Frauenhaus für den Kreis Mettmann 1250 Frauen (plus deren Kinder) Zuflucht gefunden. Aber: nicht zwingend mussten oder müssen alle Frauen aus dem Kreisgebiet kommen, denn die Einrichtungen helfen sich auch untereinander aus, etwa dann, wenn an einem Ort bereits alle Plätze belegt sind. Außerdem sei es manchmal auch wichtig, dass Frauen einfach weit weg von zuhause untergebracht würden, da reichten zehn oder 20 Kilometer oft nicht aus.“

Adresse des Frauenhauses bleibt geheim

Was es bedeutet, im Frauen- und Kinderschutzhaus Hilfe zu suchen, führt Eva-Maria Düring den Damen der Frauen Union in aller Deutlichkeit vor Augen: „Die Kinder müssen die Schule wechseln, die Frauen, wenn sie eine Arbeitsstelle haben, dürfen ebenjene nicht mehr aufsuchen. Auch Vereine können nicht mehr besucht werden, so hart das auch ist.“

Alter schützt nicht vor häuslicher Gewalt

Denn die Täter scheuen die Mühe nicht, nach den Frauen zu suchen, auch wenn es glücklicherweise nur sehr selten gelingt, sie aufzuspüren. „Von häuslicher Gewalt betroffen sind übrigens Junge und Alte, Arme und Reiche“, erzählt Düring. „In den drei Jahren, in denen ich das Frauenhaus leite, war die älteste schutzbedürftige Frau 82 Jahre alt.“

Manche Frauen kehren immer wieder zurück

Die Unterstützung, die die Frauen, einmal angekommen, erhalten, ist vielfältig und reicht von Hilfe bei Gericht über Unterstützung bei der Wohnungssuche bis hin zu Beratung bei psychosozialen Aspekten. Gemeinsame Arbeit im Haus, aber auch die verpflichtenden gemeinsamen Mahlzeiten, sollen wieder Ruhe und Struktur ins Leben bringen. Finanziert wird die Unterbringung aus verschiedenen Töpfen, „das Land bezahlt den Grundstock, der Kreis Mettmann unterstützt ebenfalls.“ Übrigens: Wenn sich eine Frau aus welchen Gründen auch immer entscheidet, zu ihrem Mann zurückzukehren, kann sie trotzdem jederzeit wiederkommen. „Manche müssen zwei- oder dreimal gehen“, so Düring. Für die Zukunft wünscht die Frauenhaus-Leiterin und studierte Theologin sich vor allem eins: „Hier im Kreis brauchen wir deutlich mehr Präventionsarbeit, damit es erst gar nicht zu diesem äußersten Schritt kommen muss.“