Die Polizei war in Heiligenhaus im Einsatz: Dort wurde eine 38-Jährige erst mit einem Stock, dann mit einem Messer angegriffen.

Angriff Frau (38) in Heiligenhaus durch Messerstich schwer verletzt

Heiligenhaus. Ein Mann sprang aus einem Gebüsch und griff die Frau, die mit ihrer Tochter unterwegs war, erst mit einem Stock, dann mit einem Messer an.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde am Freitagmittag eine 38-jährige Frau in Heiligenhaus angegriffen und durch einen Messerstich schwer verletzt. Offenbar handelt es sich – so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei – bei dem Täter um den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers.

Gegen 12.40 Uhr hatte eine 38-jährige Heiligenhauserin – gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter – den Verbindungsweg zwischen der Höseler Straße und der Harzstraße in Heiligenhaus genutzt. Nach Zeugenangaben sprang plötzlich ein Mann aus einem angrenzenden Gebüsch und schlug mehrfach mit einem Stock auf die 38-Jährige ein. Zudem verletzte er sie durch einen Messerstich schwer.

Ehemaliger Lebensgefährte des Opfers ist bei der Polizei bereits bekannt

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Geschädigte erstmedizinisch und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dank aufmerksamer Zeugen konnten Polizeibeamte den Angreifer noch am Tatort stellen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um den ehemaligen Lebensgefährten der Frau. Die Beamten nahmen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 40-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert.

Polizei richtet Mordkommission ein

Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und richtete eine Mordkommission ein. Die konkreten Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der Mann am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, welcher wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes die Untersuchungshaft anordnete.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus