Französische Lebensfreude begeistert Heiligenhauser Genießer

Carla Rüngeler, Veronika Kautz und Kathrin Neuhaus freuten sich, dass der deutsch-französische Abend bei den Besucherinnen und Besuchern in Heiligenhaus so gut ankam.

Heiligenhaus Die deutsch-französische Freundschaft wurde in Heiligenhaus gefeiert – mit Live-Musik, Quiche Lorraine und Erinnerungen an Begegnungen.

Ein Stückchen Frankreich mitten in Heiligenhaus: Das bot der französische Bistro-Abend am Montag im Club – mit passender Musik, den richtigen Speisen, Getränken und vor allem mit viel französischem Flair.

Die vorherrschenden Farben waren Blau, Weiß und Rot, die Besucher saßen an runden Bistro-Tischchen und aus der Küche drang der unverkennbare Geruch des französischen Kartoffelauflaufs Tartiflette – schon auf den ersten Blick und Schnupperer war klar, welche Nation an diesem Abend im Mittelpunkt stand.

Die „French Connection“ sorgte für Musik im Heiligenhauser Club

„Heute ist der Tag der deutsch-französischen Freundschaft“, erinnerte dann auch noch einmal Carla Rüngeler, Mit-Initiatorin des vom Kulturbüro geplanten Events, an den historischen Hintergrund des Tages, den rund 65 Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser gemeinsam feierten. Die passende Musik dazu machten Lothar Meunier am Akkordeon und Lutz Strenger am Klavier. Die „French Connection“ spielte gewohnt souverän, mit sichtlicher Begeisterung und auch viel beklatscht Klassiker wie „Oh, Champs Élysées“, „I did it my way“ (aber selbstverständlich mit französischem Text) sowie viele beliebte und bekannte Chansons.

Lothar Meunier (r.) und Lutz Strenger sind die „French Connection“ und sorgten für die passende Musik. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Joyeux anniversaire“ durfte angesichts des gerade erst vergangenen Geburtstags von Uschi Klützke, die sich, so der stellvertretende Bürgermeister Edmund Mathey, „als Förderin der Freundschaft zwischen Heiligenhaus und Meaux sehr verdient gemacht hat“, natürlich auch nicht fehlen. Sogar getanzt wurde vereinzelt.

Senf aus Meaux, Crêpes und viele andere französische Spezialitäten

Waltraud Triffterer schenkte im Heiligenhauser Club Weine aus - auch Stephan Nau vom Kulturbüro kostete. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Es hätte sich allerdings auch gelohnt, lediglich zum Essen vorbeizukommen: Wer französische Spezialitäten mag, kam mit Quiche Lorraine, Tartiflette, Käseteller und Crêpes voll auf seine Kosten, der passende Wein, geliefert von „Special Wines“-Inhaber Andreas Triffterer, durfte natürlich nicht fehlen. Zum Mitnehmen gab es außerdem französischen Senf aus Meaux zu kaufen.

Französische Filme schauen oder Bücher in Ruhe zu Hause lesen

Apropos mitnehmen: Zwar nicht für immer, aber doch für einige Wochen konnten sich frankophile Leseratten und Filmfreunde DVDs und Bücher aus der Medienecke mit nach Hause nehmen, die in den Bestand des Institut François gehören. „Ich habe die Medien aus Düsseldorf geholt und gebe sie dort auch wieder ab“, so Carla Rüngeler. Wer also „Superhypochonder“ schauen oder „Je parle le Parisien“ lesen wollte, war genau richtig.

Charlotte Hofmann hatte einen „flotten Strich“

Charlotte Hofmann zeichnete die Besucher. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Etwas versteckt in einer Ecke hatte zudem Charlotte Hofmann einen Tisch aufgebaut: Die Künstlerin und Karikaturistin zeichnete mit flottem Strich und innerhalb nur weniger Minuten Karikaturen von allen Gästen, die Lust hatten, sich einmal auf ungewöhnliche Art und Weise porträtieren zu lassen. Die „Wartebank“ füllte sich nach der ersten „Mundpropaganda“ schnell, die fertigen Zeichnungen durften selbstverständlich mit nach Hause genommen werden.

Und einen Rückblick in vergangene Tage lieferte die Bilder-Show mit Schnappschüssen aus vielen deutsch-französischen Begegnungen über die Jahre hinweg, „Ach, weißt du noch“ und viele Lacher begleiteten die Bilder aus Meaux, von den französischen Wochenenden im Museum Abtsküche und von vielen alten Bekannten.

