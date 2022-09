Frankreich-Fans kommen in Heiligenhaus voll auf ihre Kosten

Heiligenhaus. Noch bis Samstag findet auf dem Heiligenhauser Kirchplatz der französische Markt statt. Käse, Salami, Wein, Flammkuchen, Crêpes und mehr gibt’s.

Es riecht nach Crêpes, Flammkuchen, Käse und vielem mehr – nicht nur Freunde der französischen Lebensart kommen derzeit auf dem Kirchplatz voll auf ihre Kosten. Noch bis Samstag kann von morgens bis abends geschlendert, gekauft, verweilt und verspeist werden.

Zum Flammkuchen essen kamen Liana Linker, Mama Nathalie Hohler, Marc Wachowski und Papa Kevin Hohler (v.l.) mit Sohn Leon, 7 Monate. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Die Sonne strahlt vom Himmel, die Jacken können endlich wieder ausgezogen bleiben, als am Donnerstag der französische Markt öffnet. In einem Kreis angeordnet stehen hier die Händler, die ihre Delikatessen anbieten, während mittig Sitzgelegenheiten Plätze zum Verweilen ermöglichen. Am Nachmittag füllen sich auch die Sitzreihen, „es ist mal was Neues in Heiligenhaus“, freut sich Besucherin Ursula Gottschalk. Mediterranes Flair gefällt ihr, „generell die Kultur des Speisens und des Trinkens.“

Französisches Flair mitten in Heiligenhaus

Das freut Kulturbüroleiterin Kathrin Neuhaus sicher zu hören, denn sie hat das Fest organisiert – zunächst eigentlich vor dem Hintergrund, dass der Place des Meaux eingeweiht werden sollte, doch dazu wird es erst im kommenden Jahr kommen. „Bei dem schönen Wetter hoffe ich, dass viele Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser vorbeikommen und die Besucher, aber auch die Händler zufrieden sind am Ende.“

Jonathan Schuler und Ludmina Folatre aus dem Elsass empfehlen gerne einen guten Wein – passend zum Flammkuchen. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Jonathan Schuler ist einer von ihnen, er bietet Wein an. „Perfekt organisiert“ findet er die Bedingungen auf dem Kirchplatz. Seit 2010 sei diese Händlergruppe gemeinsam in Deutschland mit dem Konzept eines französischen Marktes unterwegs, unter anderem auch beim Weihnachtsmarkt in Hattingen. „Wir wollen die Kultur unseres Landes präsentieren“, freut er sich auf die nächsten Tage.

Statt findet der Markt am Donnerstag noch bis 20 Uhr, am Freitag von 9 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus