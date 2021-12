Fördermittel für Niedrigseilgarten in Heiligenhaus genehmigt

Heiligenhaus. 580.000 Euro an Fördergeldern fließen nach Heiligenhaus, freut sich die CDU. Dafür soll bald am Sportplatz eine Attraktion entstehen.

In Heiligenhaus wird es demnächst einen Niedrigseilgarten geben; das teilt CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Herre mit. Die Fördermittel dafür hat das NRW-Bauministerium noch kurz vor Jahresende bekannt gegeben; entstehen soll die Anlage am Sportplatz an der Talburgstraße.

„Schöne Nachrichten kurz vor dem Jahreswechsel“, freut sich Herre. Die Stadt Heiligenhaus erhalte damit erneut erhebliche Fördermittel vom Land Nordrhein-Westfalen: Nachdem die Landesregierung aus dem Investitionspakt Sport in diesem Jahr schon rund 1,5 Millionen Euro zur Sanierung und zum Neubau der Funktionsgebäude am Sportplatz Talburgstraße beigesteuert habe, folge in 2022 eine weitere Förderung in Höhe von 581.000 Euro.

Projekt unter dem Namen „Sport. Wald. Heiligenhaus.“

Die Umkleiden des Sportplatzes am Sportfeld werden abgerissen. Hinter dem Bereich, Richtung Wald, soll der Niedrigseilgarten entstehen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Damit soll unter dem Titel „Sport. Wald. Heiligenhaus.“ eine Außenfläche für den Breitensport hergerichtet werden, unter anderem mit einem Niedrigseilgarten. Die Förderquote im Investitionspakt Sport betrage damit 90 Prozent. „Wir haben diese Projekte als CDU-Fraktion immer unterstützt und freuen uns nun umso mehr, dass sie dank der Förderung nun auch Realität werden können“, sagt Herre,

Warum die Stadt Heiligenhaus bei diesem Investitionspakt so profitiere, habe sich Herre beim dortigen Staatssekretär Jan Heinisch erkundigt; schließlich habe es deutlich mehr Anfragen als verfügbare Mittel gegeben. Vorrang hätten nach Heinischs Auskunft insbesondere solche Projekte erhalten, die besonders vielen Menschen einen Zugang zum Sport ermöglichen und zudem durch sehr moderne Angebote eine besondere Reichweite in der Bevölkerung erzielen können. „Das ist aus unserer CDU-Sicht auch ein Beweis dafür, dass hier von den Planern und Initiatoren wirklich gute Ideen geliefert wurden. Ohne kreative Anträge keine Chance auf Förderung.“ Der Spatenstich zum Neubau des Umkleidetrakts am Sportfeld, der derzeit abgerissen wird, wird im Januar erfolgen.

