Feuerwehr Heiligenhaus warnt vor Wetterbedingungen

Heiligenhaus. Samstag und Sonntag warnt der Wetterdienst vor Schnee und Eisregen. Feuerwehr warnt Heiligenhauser vor glatten Straßen.

Mit Eisregen und Schnee muss an diesem Wochenende (6. und 7. Februar) auch in Heiligenhaus gerechnet werden. Der Wetterdienst warnt ebenfalls vor extremer Kälte in den nächsten Tagen. Und auch die Feuerwehr Heiligenhaus rät: Bleibt einfach auf der Couch, wenn es geht.

"Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, rechnen wir und unsere Nachbarn derzeit mit einer Schnee- und Eiswetterlage. Blitzeis, Eisregen und starker Schneefall können die Auswirkungen sein", schreibt die Feuerwehr. "Plant am besten jetzt schon, schön auf der warmen Couch zu bleiben", rät sie weiter - und ebenfalls, sich selber durch gängige Wetterportale auf dem Laufenden zu halten.

Warnungen vom Deutschen Wetterdienst

Am Samstagnachmittag könnte das Winterwetter aus dem Norden bei uns eintreffen, zunächst soll es regnen, am Abend sogar schneien bei Temperaturen bei Null und bis in die Minusgraden. Sonntag soll es den ganzen Tag weiter schneien, am Montag könnte es noch leicht weitergehen. Bis zur Wochenmitte wird mit Temperaturen bis zu Minus sechs Grad gerechnet, warnt auch der Deutsche Wetterdienst. "Wir bereiten uns auf das Wetter vor und halten euch auf dem Laufenden", so die Feuerwehr Heiligenhaus.

