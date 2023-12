Feuerwehr Heiligenhaus im Einsatz: Fassade von Haus brennt

Heiligenhaus Die Heiligenhauser Einsatzkräfte mussten zur Bahnhofstraße ausrücken. Die Fassade eines Wohnhauses brannte. Details zum Einsatz.

Glück im Unglück für die Bewohner eines Hauses an der Bahnhofstraße in Heiligenhaus: Am Montagnachmittag meldeten Anrufer um 13.56 Uhr eine Flammenbildung an der Fassade des Gebäudes.

Feuer an Fassade in Heiligenhaus konnte schnell gelöscht werden

Die Leitstelle schickte daraufhin den Löschzug der Feuerwehr Heiligenhaus zum Einsatzort. Die Kräfte konnten vor Ort einen Entstehungsbrand an der Außenfassade feststellen und schnell ablöschen.

Die Einsatzstelle befand sich an der Bahnhofstraße in Heiligenhaus. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Nachdem auch alle Glutnester kontrolliert waren, konnte der Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet werden.

