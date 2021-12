Feuerwehr Heiligenhaus gibt Tipps zu Silvester

Heiligenhaus. Feuerwerk soll in diesem Jahr wieder nicht gezündet werden. Was man machen soll, wenn es dennoch zu Unfällen kommt, weiß die Heljenser Feuerwehr.

Auch wenn in diesem Jahr erneut der Verkauf von Pyrotechnik verboten worden sei, der Jahresübergang sei erfahrungsgemäß mit einem höherem Einsatzaufkommen verbunden, teilt die Feuerwehr Heiligenhaus mit. Deswegen appelliert sie, sich an das Feuerwerksverbot zu halten – und gibt Ratschläge zu Silvester.

Heiligenhauser Kräfte rücken von zuhause aus zum Einsatz aus

Zum zweiten Mal finde der Jahresübergang in besonderen Zeiten statt. „Normalerweise treffen sich immer einige Einsatzkräfte und verbringen den Abend gemeinsam mit ihren Familien an der Feuerwache, das hat schon Tradition“, berichtet Dominic Wulf, Pressesprecher der Feuerwehr. Auch in diesem Jahr feiern die Frauen und Männer der Feuerwehr nicht zusammen an der Feuerwache. Das heißt, piepsen die Melder, verlassen die Feuerwehrkräfte ihr zuhause, ihre Freunde und Familien und rücken zum Einsatz aus.

Die Feuerwehr appelliert, sich an das Feuerwerksverbot zu halten und achtsam zu sein. Die Feuerwehr sei da, um zu helfen, freue sich aber sehr, wenn sie das nicht muss. Komme es dennoch zu einem Unfall, rät die Wehr, Wunden zu kühlen mit lauwarmen Wasser und diese steril abzudecken. Verletzte sollen betreut werden, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sollte es zu einem Brand kommen, sollten nur Löschversuche unternommen werden, bei denen man sich selbst nicht gefährden. Türen sollten geschlossen, die Wohnung schnell verlassen und Nachbarn informiert werden. „Sorgen Sie für die Einsatzkräfte nicht für zusätzliche Gefahren durch Feuerwerkskörper!“, bittet die Wehr.

