Ein Dachstuhl ist in Heiligenhaus in Brand geraten.

Brand Feuer in Heiligenhaus - Dachstuhl brennt lichterloh

Heiligenhaus. Großeinsatz für die Feuerwehr in Heiligenhaus: Ein Dachstuhl ist am Samstagabend im Ortsteil Isenbügel in Brand geraten.

Sirenenalarm in Heiligenhaus: Gegen 19 Uhr heulten am Samstag die Sirenen. Grund für den Vollalarm der Feuerwehr war ein Dachstuhlbrand in Isenbügel.

Am Gretchens Hof an der Langenbügeler Straße war das Feuer laut Feuerwehrchef Jan Heinisch im ersten Stock des hinteren Gebäudes ausgebrochen. Bei Eintreffen der Wehr hatten sich die Bewohner schon in Sicherheit gebracht.

Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle

Das Feuer breitete sich schnell bis in den Dachstuhl aus und griff laut Feuerwehr dann auch auf den vorderen Gebäudetrakt über, weshalb Vollalarm ausgelöst wurde.

Die Feuerwehr habe die Lage mittlerweile unter Kontrolle, die Arbeiten werden jedoch noch einige Zeit andauern - wahrscheinlich muss noch das gesamte Dach aufgemacht werden wegen der großen Hitzeentwicklung.

