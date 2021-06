Feuer in Firma: Feuerwehr Heiligenhaus löst Sirenenalarm aus

Heiligenhaus. Kurz nach eins heulten die Sirenen in Heiligenhaus: Firmenbrand an der Bahnhofsstraße. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt.

Sirenenalarm hieß es um um kurz nach eins: Dank aufmerksamer Hinweise aus der Bevölkerung konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig einen Brand in einem Firmengebäude in der Innenstadt entdecken. Mit mehreren Trupps wurde das Feuer in der Nacht bekämpft. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute. Heiligenhaus

Viele Einsatzkräfte wurden vor Ort benötigt; deswegen wurde Sirenenalarm ausgelöst. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Unklare Rauchentwicklung und starken Brandgeruch hatten Anwohner und Gäste einer Gaststätte an der Hauptstraße der Feuerwehr gegen 0.50 Uhr gemeldet. Nach intensiver Erkundung hätten die Einsatzkräfte die Ursache in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Bahnhofstraße gefunden: Dort kam es zu einem Schmorbrand in einer Produktionshalle. Um 1.11 Uhr heulten im Stadtgebiet die Sirenen, um weitere Kräfte zur Einsatzstelle zu bringen.

In dem Betrieb brannte die Maschine

Drei Stunden war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

In einem metallverarbeitenden Betrieb kam es zu einem Maschinenbrand. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps in das Gebäude vor und brachte das Feuer unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, befindet sich aber mittlerweile wieder zu Hause. Ein weiterer Feuerwehrmann wurde vom Rettungsdienst nach Kreislaufproblemen behandelt, er verblieb an der Einsatzstelle.

Der Stromversorger schaltete das Gebäude stromlos. Das Gebäude wurde mit Hochdrucklüftern belüftet und vom Brandrauch befreit. Nach rund drei Stunden waren die Nachlöscharbeiten beendet. An der Einsatzstelle seien 32 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst gewesen, zuzüglich der Polizei und der zuständige Stromversorger.

Polizei ermittelt nun weiter

Nach drei Stunden seien die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten fertig gewesen. Weitere Gründe zur Brandursache und zur Schadenshöhe werde die Kreispolizei Mettmann ermitteln.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus