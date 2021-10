Die Feuerwehrleute hatten keine weite Anreise: Nachdem schon mal in einem heißen Sommer das Feld an der damals Friedhofsallee brannte, musste sie nun zur Baustelle an die Bertha-Benz-Allee ausrücken.

Einsatz Feuer in Baucontainer im Heiligenhauser Innovationspark

Heiligenhaus. Im Baustellenbereich des Heiligenhauser Innovationsparks brannte ein Bürocontainer aus. Feuerwehr musste mehrere hundert Meter Schlauch verlegen.

Auf der Baustelle im Innovationspark an der Bertha-Benz-Allee brannte am Freitagmittag ein Container. Bauarbeiter hatten diesen gemeldet – verletzt wurde niemand.

Mehrere hundert Meter Schlauchmaterial für die Wasserversorgung musste die Feuerwehr bei dem Einsatz gegen 13 Uhr verlegen. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich um einen Komplex aus mehreren Containern handelte. Dieser Komplex beinhaltete Büros, eine Küche, Aufenthaltsräume und Sanitärräume. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und lüfteten die Räume mit einem Hochdrucklüfter. „Niemand wurde verletzt, dass ist das Wichtigste. Die Bauarbeiter haben uns eingewiesen, so dass wir die Einsatzstelle auf der Baustelle schnell finden konnten“ berichtet Einsatzleiter Andreas Braig.

Hektischer Freitag

Noch während des Einsatzes mussten einige Feuerwehrleute zu einem anderen Einsatz ausrücken. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Während des Einsatzes mussten zudem einige Feuerwehrleute an die Kettwiger Straße: „Wir erhielten die Meldung über einen großen Ast, der abzustürzen droht“, so Braig. Ein Löschfahrzeug und die Drehleiter der Feuerwehr fuhren zur Straße Am Zimmeshaus, um den Ast zu entfernen.

Die Einsatzkräfte rückten zuvor am Morgen zu einer Brandmeldeanlage im Nahversorgungszentrum Selbeck an der Höseler Straße und einem Wasserschaden am Werkerhofplatz aus.

