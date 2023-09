Familienclinch? Heiligenhauser mit Schlagstock angegriffen

Heiligenhaus. Zwei Männer mit Sturmhauben griffen mit Schlagstock und Reizgas im Nonnenbruch zwei Heiligenhauser an. Polizei sucht nun nach Zeugen.

Familienclinch in Heiligenhaus? Ein 40- und ein 34-jähriger Heiligenhauser sind am Dienstagabend von bislang Unbekannten an der Werkerhofstraße im Nonnenbruch mit Schlagstock und Reizgas angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 21 Uhr hielten sich laut Kreispolizei Mettmann die beiden Männer an Garagen neben einem Mehrfamilienhaus an der Werkerhofstraße auf, als sich ihnen zwei unbekannte Personen - mit Sturmhauben bekleidet - aus Richtung der Berliner Straße näherten. Nach eigenen Angaben wurden die Heiligenhauser von den beiden Personen nach einem vermeintlichen Streit zwischen dem 40-Jährigen und einem ihrer Familienmitglieder gefragt.

Heiligenhauser wurden auf einen Streit mit einem Familienmitglied angesprochen

Bereits kurz zuvor war der 40-Jährige an seiner Wohnungstür von einem ihm unbekannten Jugendlichen auf selbigen Streit angesprochen worden. Nach einem kurzen Gespräch hatte sich der Jugendliche in unbekannte Richtung entfernt. Nachdem die beiden Heiligenhauser an der Garage ein Gespräch mit den vermummten Männern ablehnt hatten, griff einer der Tatverdächtigen den 34-Jährigen mit Reizgas an. Der zweite begann zudem mit einem Schlagstock auf ihn einzuschlagen. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Folge beide Heiligenhauser leicht verletzt wurden. Nach Zeugenaussagen flohen die Tatverdächtigen nach der Tat, gemeinsam mit zwei Frauen, über die Bergische Straße in Richtung Ratinger Straße.

So werden die Täter beschrieben

Der Jugendliche an der Wohnungstür wird als 165 bis 170 Zentimeter groß, 14 bis 16 Jahre alt, blonde, lockige Haare, sehr schlank beschrieben, er trug eine weiße Sweatshirt-Jacke der Marke Lacoste, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Die beiden männlichen, tatverdächtigen Angreifer trugen Sturmhauben. Einer der Beiden ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, zwischen 14 und 17 Jahren alt und schlank und bekleidet mit einem weißen Pulli und dunkler Hose, der Zweite zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, ebenfalls zwischen 14 und 17 Jahren alt, aber von kräftiger Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine dunkle Hose.

Polizei sucht Zeugen: Hier kann man sich melden

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen sowie zur Identität der beiden bisher unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei in Heiligenhaus unter 02056 9312 6150 in Verbindung zu setzen.

