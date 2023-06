Falsche Polizisten betrügen 89-jährige Heiligenhauserin

Betrüger hatten Erfolg in Heiligenhaus: Eine 89-Jährige hat ihnen einen fünfstelligen Geldbetrag vor die Tür gestellt.

Bereits am Freitagmorgen, 9. Juni, erhielt eine 89-jährige Heiligenhauserin einen ersten Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, welcher angab, dass ihr Bargeld auf dem Konto ihrer Hausbank nicht sicher sei. Der Anrufer forderte die Seniorin auf, ihr Erspartes abzuheben und bot ihr an, es in vermeintlich sichere, amtliche Verwahrung zu nehmen. Gutgläubig begab sich die 89-Jährige zu ihrer Hausbank und hob einen geringen fünfstelligen Betrag ab.

Seniorin aus Heiligenhaus legt Geld vor ihrer Tür ab

Nach einem weiteren Telefonat legte sie das Bargeld absprachegemäß am Samstagmittag vor ihrer Haustür ab, wo es von einer unbekannten Person abgeholt wurde. Erst später fiel der Seniorin der Betrug auf und sie alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Das rät die Polizei: das sollte man bei Anrufen von Unbekannten tun

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen und stellt klar: „Die Polizei wird Sie niemals am Telefon über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder gar Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche „sichere Verwahrung“ nehmen.“

Polizei oder Staatsanwaltschaft fordern keine Kautionszahlungen

„Auch werden keine sogenannten ,Kautionszahlungen’ seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die einen vermeintlich schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren“, so Polizei-Sprecherin Diane Dulischewski. „Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf und rufen Sie dann die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von ihrem eigenen Haustelefon unter der 110 an. Öffnen Sie keinesfalls die Tür.“

