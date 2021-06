Polizei Fahrradfahrer bei Unfall in Heiligenhaus schwer verletzt

Heiligenhaus. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer ist es am Mittwochabend auf der Heiligenhauser Ruhrstraße gekommen.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochabend in Heiligenhaus auf der Ruhrstraße gekommen: Dabei hat sich ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, teilt die Polizei mit.

Ort des Geschehens war gegen 17.25 Uhr der Bereich rund um die Einmündung zur Giesenhofstraße, kurz vor der Bushaltestelle Jagdhütte. Nach bisherigen Erkenntnissen, so berichtet die Polizei, befuhr eine 73-jährige Heiligenhauserin mit ihrem PKW Fiat die Giesenhofstraße in Fahrtrichtung Ruhrstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58- jähriger Ratinger mit seinem Fahrrad die Ruhrstraße in Fahrtrichtung Essen.

Abbiegeabsicht auf die Ruhrstraße

An der Einmündung zur Giesenhofstraße beabsichtigte die Heiligenhauserin auf die Ruhrstraße abzubiegen. Hier kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer stürzte zu Boden.

Durch den Sturz verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die 73-jährige Fahrzeugführerin verblieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die komplette Einmündung gesperrt werden.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus