Es schneit: Heiligenhaus ist unter weißer Schicht versunken

Dicke Schneeflocken gab es am Mittwoch in Heiligenhaus, hier am Panoramaradweg Höhe Akzenta.

Heiligenhaus. Dicke Schneeflocken und kalte Temperaturen sorgen am Mittwoch für eine Schneelandschaft in Heiligenhaus. Am Nachmittag soll es jedoch regnen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Über das Wetter lässt sich nicht disputieren. Nun ist es also noch mal so weit: Dichter Schneefall, Temperaturen um die null Grad, beste Voraussetzungen, um noch einmal den Schlitten in Heiligenhaus rauszuholen. Auf den Straßen gab es zum Glück wenig Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrschaos in Heiligenhaus blieb aus

Nicht viele Fahrradfahrer waren am Mittwochmorgen auf dem Panoramaradweg unterwegs. Foto: Katrin Schmidt

Mit Schneeregen hatte es am Dienstagmittag angefangen, am Mittwochmorgen dann die große Überraschung: Der Schnee blieb liegen. Doch wenig Einschränkungen hat es im Berufsverkehr gegeben, da der dichte Schneefall erst gegen neun Uhr einsetzte. Da hatte der ein oder andere Lkw dann doch seine Probleme, zum Beispiel, um aus dem Gewerbegebiet Schopshofer Weg zu kommen.

Ein paar mutige Radler hat es auch auf dem Panoramaradweg gegeben – bleibt die Hoffnung, dass der Schnee nicht allzu schnell in Regen übergeht. Dann könnten auch diejenigen auf ihre Kosten kommen, die am meisten Spaß am Schnee haben: Wenn die Schulen aus sind, heißt es dann für viele Kinder dann hoffentlich noch rauf auf den Schlitten und die Berge hinab.

Auf unserer Facebook-Seite (WAZ Heiligenhaus) nehmen wir Sie mit auf einen kleinen Spaziergang über den Panoramaradweg im Schnee.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus