Es gibt auch in Heiligenhaus noch Last-Minute-Geschenke

Heiligenhaus. Der Heiligenhauser Einzelhandel bietet noch viele Last-Minute-Geschenkangebote zu Weihnachten. Und das, obwohl die Geschäfte geschlossen sind.

Last-Minute-Geschenke sind im Heiligenhauser Einzelhandel noch bis Mittwoch zu bekommen. Zwar dürfen die Kunden die Geschäfte nicht betreten, ein Blick in die Schaufenster und das Abholen des gewünschten Produkts an der Ladentür ist aber möglich. „Wir sind an Heiligabend bis 13 Uhr da" macht Steffi Morgenstern, Inhaberin der Goldschmiede Morgenstern an der Hauptstraße 191, deutlich. Silberne Buchstabenkugeln oder Armbändchen seien in den letzten Wochen beliebt gewesen und auch jetzt noch zu haben.

Auch telefonische Beratung möglich

In der Buchhandlung „Bücher und mehr“, Hauptstraße 209, berät Inhaberin Edelgard Kotthaus gerne am Telefon unter 02056-6382, sowohl die bestellten Bücher als auch Spiele oder Schleich-Tiere können dann an der Tür abgeholt werden.„Ein schönes lokales Geschenk ist auch der Kalender mit Heiligenhauser Motiven“, so Kotthaus. Auch die Buchhandlung bietet bis 13 Uhr an Heiligabend den Abholservice an.

Kleidung gibt es noch bei Kati´ Fashion

Über Facebook, Instagram oder WhatsApp (01573-8151814) können Modefans bei Kati's Fashion, Hauptstraße 139, zum Beispiel noch Wintermäntel, Gürtel oder Strickjacken zum Verschenken oder Selbertragen bestellen und entweder nach Absprache abholen oder liefern lassen.