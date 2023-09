Erster Blick ins neue Heiligenhauser Stadtwerke-Kundencenter

Heiligenhaus. Aus der alten Löwen-Apotheke ist in den letzten Monaten ein modernes Kundencenter der Stadtwerke Heiligenhaus geworden. Wir durften reinschauen.

Das neue Kundencenter der Stadtwerke Heiligenhaus ist so gut wie fertig und wird am Sonntag, 10. September, im Rahmen des Oldtimerfestes offiziell eröffnet. An der Hauptstraße 168 am alten Standort der Löwen-Apotheke erwartet die Besucher dann ein modernes und kundenfreundliches Center, in dem sie sich zu den Themen Wasser, Strom und Wärme beraten lassen können.

Zu allen Dienstleistungen der Stadtwerke und der Neanderenergie können sich die Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger demnächst im neuen Kundencenter informieren: „Sechs Arbeitsplätze gibt es hier, so dass deutlich mehr Beratungen gleichzeitig stattfinden können als am bisherigen Standort im Pavillon auf dem Rathausplatz“, erklärte Bürgermeister Michael Beck in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender.

Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister Michael Beck, Marcel Schlaf (Teamleiter Kundenservice), Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann sowie Barbara Eitner und Sophie Jenske vom Innenarchitekturbüro „Null2Elf“ gewährten erste Einblicke ins neue Kundencenter. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

„Wir haben lange überlegt, wie wir die Leistungen besser an den Kunden kriegen. Hier kann sich nun jeder direkt im Zentrum der Stadt über alternative und regenerative Komponenten beim Heizen und Stromerzeugen informieren lassen“, so Beck.

Der Kunden- und Netzservice ist fortan auf 150 Quadratmetern untergebracht, die Architektin Barbara Eitner vom Büro „Null2elf“ ganz neu gestaltet hat. „Die Dienstleistung spiegelt sich in der Innenarchitektur wider“, erklärt Eitner.

Vorne das Blau der Stadtwerke Heiligenhaus, hinten das Neanderenergie-Gelb

Moderne Beratungsplätze mit aufgebrachten Kabeln und Rohren sind im Kundencenter der Stadtwerke Heiligenhaus zu finden. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

In den vorderen Räumen rund um die modernen Beratungsplätze ist alles in blau gehalten und damit in der Farbe der Stadtwerke, im hinteren Bereich dominiert das Gelb der Neanderenergie. Auf die Wände aufgebrachte Kabel und Rohre deuten das Metier des Energieversorgers an, augenzwinkernd weisen auch Slogans wie „unter Strom“ und „unter Hochspannung“ noch einmal darauf hin, worum es geht.

Spontan vorbeikommen – oder Termin vereinbaren

„Wer mag, kann spontan hereinkommen und sich beraten lassen, auch samstags ist geöffnet“, sagt Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann. „Selbstverständlich vereinbaren wir aber auch individuelle Termine.“ Und noch einen Service gibt es: Ein Wasserbrunnen ist für die Allgemeinheit zugänglich – wer während des Einkaufsbummels seine Wasserflasche auffüllen möchte, kann dies jederzeit kostenlos tun. „Wir wollten, dass das Ambiente stimmt. Dass die Bürger sich wohlfühlen und wir nicht nur übers Internet, sondern in der Innenstadt erreichbar sind. Das ist gelungen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus