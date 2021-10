Kriminalität Erneuter Motorraddiebstahl in der Heiligenhauser Heide

Heiligenhaus. Nachdem bereits ein BMW-Motorrad in der Heiligenhauser Heide aus einer Tiefgarage gestohlen wurde, ist nun auch eine Honda verschwunden.

Schon wieder wurde ein Motorrad aus einer Tiefgarage gestohlen: Am Donnerstagabend verschwand laut Polizei in der nur kurzen Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr, aus einer Tiefgarage am Theodor-Heuss-Weg ein Kraftrad der Marke Honda spurlos.

Heiligenhauser Motorrad wurde nur kurz abgestellt

Wie der oder die bislang noch unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage mehrerer Wohnhäuser (Nr. 23-29) gelangten, die verschlossene, überwiegend rotfarbige Honda CRF450L starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, sei bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehle jede Spur von der roten DUAL-SPORT-ENDURO mit dem amtlichen Saisonkennzeichen (5-10) ME-CR 94. Der Zeitwert der knapp drei Jahre alten Enduro wird mit 7500 Euro angegeben.#

Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Heiligenhauser Polizei wurden eingeleitet, Motorrad und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Honda CRF450L nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 9312-6150 jederzeit entgegen.

