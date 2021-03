Erneut Unfallfluchten im Heiligenhauser Stadtgebiet

Heiligenhaus. Die Polizei sucht aufmerksame Zeugen: Erneut kam es in Heiligenhaus wieder zu zwei Unfallfluchten. Die Verursacher machten sich aus dem Staub.

Erneut ist es zu Unfallfluchten im Stadtgebiet gekommen. Auf dem Parkplatz des Selbecker Markts an der Höseler Straße gekommen. Am Freitagnachmittag, 12. März, hatte der Fahrer eines roten Opel Meriva hatte sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest.

Schaden von mehreren Hundert Euro

In der Zeit von Samstagabend, 13. März, bis Sonntagmorgen, 14. März, kam es auf einem Parkplatz an der Hauptstraße ebenfalls zu einem Schaden: Der Halter eines grünen VW Golf hatte sein Fahrzeug gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Mehrfamilienhauses Nummer 287 abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 10.30 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Frontstoßstange fest. Im Rahmen einer Spurensicherung konnten gelbe Lackanhaftungen von dem vermeintlichen Verursacherfahrzeug gesichert werden. Schaden: Mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.