Ermittlungen nach Kellerbrand an Heiligenhauser Rhönstraße

Zu dem Kellerbrand kam es an der Rhönstraße in der Heiligenhauser Oberilp – die Polizei sucht nun Zeugen.

Heiligenhaus. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heiligenhauser Oberilp hat vermutlich ein Unbekannter Feuer gelegt. Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus an der Rhönstraße in der Oberilp ist es am Samstagnachmittag gekommen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei Brand in der Heiligenhauser Oberilp wurde keiner verletzt

Gegen 16.30 Uhr bemerkte ein Anwohner eine Flammenbildung im frei zugänglichen Kellergeschoss. Couragiert habe der 29-Jährige zunächst selbstständig versucht, das Feuer mittels eines Handfeuerlöschers zu löschen, was jedoch misslang und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde keiner.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02056 9312 6150 in Verbindung zu setzen.

