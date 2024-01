Enthüllt: Bekannte Kabarettisten kommen nach Heiligenhaus

Heiligenhaus Kleinkunst, Zauberei, Silent Disco, Poetry-Slam und vieles mehr: Der Heiligenhauser Veranstaltungskalender für 2024 ist prall gefüllt.

„Statt wesentlich die Welt bewegt, hab‘ ich wohl nur das Meer gepflügt…“ So lautet der Name des neuen Programms, mit dem Kabarettist Jochen Malmsheimer am Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr, zu Gast im Club in Heiligenhaus ist. In der Ankündigung heißt es: „In diesem zwar morgenleerenden, dafür aber abendfüllenden Programm kommen weder Elenantilopen noch Bromelien oder andere Süßgrasartige vor, weil die, vollkommen zu Recht, streng geschützt sind. Zudem geht es, neben allerlei Absonderlichkeiten mehr, um den Fundamentalirrtum Radfahren, die Seltenheit von Kunst, ihre rätselhafte Beziehung zum Mond und andere große und mittelgroße Fragen, und zwar sehr rigoros.“ Und wer den gebürtigen Essener kennt, weiß: Er wird sicherlich wieder mit großer Stimm- und Wortkraft die Profanitäten des Lebens herausarbeiten. Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 20 Euro.

„Stammgast“ Ingo Oschmann ist wieder einmal in Heilighenhaus

Ingo Oschmann kommt im Februar in den „Club“ in Heiligenhaus. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 24. Februar, steht dann ein treuer „Stammgast“ erneut auf der „Club“-Bühne. Ingo Oschmann verspricht den Besuchern sein mit Abstand bestes Programm – das Beste aus 30 Jahren Lachen, Staunen und Klatschen. Oschmanns vielseitiges Repertoire umfasst komische Anekdoten, skurrile Geschichten aus dem Alltag und verblüffende Zaubertricks, die nicht nur für Lacher, sondern auch für Staunen sorgen werden. Los geht es um 20 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Mit H.G. Butzko wird es im Club in Heiligenhaus politisch-satirisch

H.G. Butzko nimmt in Heiligenhaus sicherlich kein Blatt vor den Mund, wenn er dort im März auftritt. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Vorsichtshalber weist H.G. Butzko darauf hin: „Ach ja – Satire, politisch. Der Gelsenkirchener „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“, wie er sich selbst bezeichnet, beleuchtet am Mittwoch, 6. März, 20 Uhr, im „Club“ in Heiligenhaus noch mal alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien. „Also nicht alle“, schränkt er ein: „Dann würde das Programm vier Tage dauern.“ Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Eine Frau, ein Flügel, feine Beobachtungsgabe

Am 20. März können sich die Heiligenhauser auf Katie Freudenschuss freuen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Eine Frau, ein Flügel und feine Beobachtungsgabe. Wer die preisgekrönte Entertainerin Katie Freudenschuss schon einmal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine abwechslungsreiche Mischung sind aus Kabarett, eigenen Songs, Stand-up und grandiosen Improvisationen. Mutig, emotional und mit offenem Visier. Mit großer musikalischer Vielfalt versteht sie es, die großen und kleinen Begegnungen und Begebenheiten in Worte oder Kompositionen zu fassen. Am Mittwoch, 20. März, ist sie zu Gast im Heiligenhauser „Club“. Los geht es um 20 Uhr, Karten kosten 18/13 Euro im Vorverkauf.

Dave Davis und seine wilde, kurzweilige Reise durch das „Projekt Leben“

Dave Davis kommt mit seinem Programm „Life is live“ nach Heiligenhaus, Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Mit seiner brandneuen Show „Life is live“ möchte Dave Davis die Heiligenhauser am Mittwoch, 10. April, mit auf eine wilde und kurzweilige Reise in die faszinierende Welt des Projekts „Leben“ nehmen. „Das Leben ist ein herausforderndes Werkstück, das jeder mit Humor als treibende Kraft in ein einmaliges Meisterstück verwandeln kann“, sagt der zweifache Gewinner des Prix-Pantheon und Träger des Deutschen Comedypreises. Karten kosten auch hier 18/13 Euro, Beginn ist um 20 Uhr im „Club“.

Eine musikalische Hommage an Caterina Valente in Heiligenhaus

Neben Kabarett und Comedy gibt es im Club im ersten Halbjahr 2024 aber auch wieder andere Veranstaltungen. So startet das neue „Club“-Jahr am Mittwoch, 10. Januar, 20 Uhr, mit einer Hommage an Caterina Valente – eine der herausragenden Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Gitarrist und Jazzsänger Jörg Seidel widmet ihr zusammen mit Sabine Kühlich unter dem Titel „Viva Valente“ ein mitreißendes Programm. Karten sind im Vorverkauf für 18 Euro erhältlich.

Französischer Abend und Poetry Slam im Club

Weitere Höhepunkte im ersten Club-Halbjahr sind die „Holy House DJ-Session“ am Freitag, 11. Januar, bei der ab 19 Uhr DJ Luke, DJ Kaspar & DJane Zisso für alle ab 16 auflegen, ein „Französischer Abend“, bei dem die Besucher am Montag, 22. Januar, ab 20 Uhr zu Chansons und Akkordeonklängen kulinarisch in die Heiligenhauser Partnerstadt Meaux reisen können, und die „Silent Disco“ am Freitag, 1. März (Beginn 19 Uhr): Jeder Gast bekommt dort einen Kopfhörer und kann zwischen drei unterschiedlichen Musikkanälen entscheiden, wann er welches Genre wie laut hören möchte

Viele Besucher wird sicher auch wieder der mittlerweile vierte Heiligenhauser Poetry-Slam am Freitag, 26. April, 20 Uhr, anlocken. Wer dann auf der Club-Bühne seine Geschichten vorträgt und um die Publikums-Punkte buhlt, ist noch geheim.

>>> Karten für Veranstaltungen im „Club“

Karten für Veranstaltungen im „Club“ (Hülsbecker Straße 16) gibt es über Neanderticket – entweder online auf www.neanderticket.de oder vor Ort im Reisebüro im Rathaus Center, Hauptstraße 161-167, Heiligenhaus.

Es wird zusätzlich zum Kartenpreis eine Vorverkaufsgebühr fällig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus